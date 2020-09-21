بين اتفاق التعويضات والسلام

هآرتس

بقلم: يحيعام فايس 21/9/2020

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أعلن أن اتفاق السلام مع دولة الامارات ودولة البحرين هو حدث تاريخي كبير وعظيم، ويجب عدم المبالغة في أهميته. ولكن قبل 68 سنة تم التوقيع على اتفاق، الذي هو أكثر اهمية بقليل وهو اتفاق التعويضات من المانيا، الذي تم التوقيع عليه في لوكسمبورغ في ايلول (سبتمبر) 1952. يمكن الاشارة الى عدد من الفروق بين الاتفاقين. الاول هو أن اتفاق التعويضات هو تاريخي بصورة واضحة لأنه انقذ الاقتصاد في اسرائيل من الانهيار الكامل، في حين أن الاتفاق الحالي هو تاريخي من ناحية واحدة ووحيدة وهي التجاهل الكامل للقضية الفلسطينية التي وهي قضية مصيرية بالنسبة لنا، وأن نتنياهو يهرب منها مثلما يهرب من النار طوال سنوات حكمه.

الفرق الثاني هو أن من وقع على اتفاق التعويضات باسم حكومة اسرائيل هو وزير الخارجية موشيه شريت. رئيس الحكومة دافيد بن غوريون فضل تقديم هذا الشرف لشريت، الذي لعب دورا مهما في عملية التعويضات الطويلة والمعقدة والحساسة جدا. وعن الحكومة الالمانية وقع المستشار كونراد ادناور، لكنه وقع على الاتفاق بصفته وزير خارجية لأنه شغل ايضا هذا المنصب في الاعوام 1951 – 1955. وقد تم ذلك طبقا للبروتوكول الدبلوماسي الذي بحسبه الموقعون يجب أن يكون لهم نفس المكانة.

في مراسم التوقيع في البيت الابيض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وقع باسم دولة اسرائيل، وباسم اتحاد الامارات والبحرين وقع وزراء الخارجية فيهما. نتنياهو سارع الخطى نحو حفل التوقيع مع تجاهل الاعراف الدولية المتبعة. وفقط قبل التوقيع ارسل اليه وزير الخارجية بني غانتس تفويض يمكنه من التوقيع. وهذا يدل على أن نتنياهو كان على استعداد لفعل أي شيء من اجل الوصول الى حفل فارغ وزائد ويثير الشفقة. لأنه لم يكن هناك في أي يوم سفك دماء بيننا وبين اتحاد الامارات.

الفرق الثالث هو أنه خلافا لنتنياهو الذي جلب أولاده الى الاحتفال، فإن أولاد شريت بقوا في البيت، ابنه الصغير حاييم الذي كان عمره في حينه 18 سنة، انضم في تلك السنة الى كيبوتس حماديا، وهي مستوطنة حدودية في غور الاردن شديد الحرارة. ففي حينه لم تكن توجد مكيفات. حاييم شريت عاش في الكيبوتس عشرات السنين ولم يسكن في السكن المحصن المخصص لوالده.

حقيقة أن نتنياهو صمم على انضمام ابناء عائلته لمراسم الاحتفال تدل على ظاهرة مثيرة للغضب: هو ببساطة تصرف وكأن الاحتفال هو موضوعه الشخصي. وقد ضم الى الحاشية عدد من مقربيه مثل مئير بن شباط، مستشاره للامن القومي والذي هو بالفعل صبي مراسلاته للمواضيع السياسية. ولكن رئيس الحكومة لم يضم أي أحد من اصدقائه في الحكومة أو من الشخصيات العامة التي يمكن أن ترمز الى تنوع المجتمع الاسرائيلي. لذلك، لم يكن ولو جزء صغير من الرسمية في البعثة التي سافرت معه الى واشنطن.

عندما شكل رئيس الحكومة مناحيم بيغن بعثة التوقيع على اتفاق السلام مع مصر في آذار (مارس) 1979 قام باستدعاء ريفكا غوبر لحضور مراسيم التوقيع. غوبر كانت “أم الأبناء”، وهي امرأة قتل ولدين لها في حرب الاستقلال وكانت تعتبر رمزا للحزن والفخار. بالنسبة لبيغن كانت غوبر هي رمز للمعسكر الخصم، حركة العمل ومباي. ولكنه تحدث عنها بتقدير في خطابه في البيت الابيض.

بيغن منح الوفد الاسرائيلي وجه واضح من الاحترام، في حين أن الوفد الذي سافر مع نتنياهو يذكر بالحاشية التي ترافقه في التجمعات الانتخابية أو اثناء زيارة له في سوق الرملة.

البعثة البائسة لمراسم التوقيع هي نموذج لسلوك نتنياهو في السنوات الاخيرة: هو ينشغل فقط بنفسه، بصورة مرضية تقريبا. وهو منقطع عن مشاعره. في اسرائيل توجد الآن ازمة فظيعة، عشرات آلاف الاشخاص خربت حياتهم، وقوة فشل نتنياهو تنبع من عدم قدرته على مواجهة مآسي هؤلاء الاشخاص.

في القرن العشرين كان هناك رؤساء دول تم عزلهم بعد ازمات مثل هذه الازمة. هذا ما حدث مثلا للرئيس هربارت هوفر الذي عزل في العام 1929 بسبب انهيار البورصة في اميركا اثناء ولايته وتسببت بالضرر للاقتصاد والمجتمع بشكل كبير. يمكن رؤية تشابه بين فشله وفشل نتنياهو الذي فعل كل شيء من اجل افساد مجتمعنا.

السؤال هو هل سننجح في ايجاد شخصية مثل فرنكلين روزفلت، الذي حل محل هوفر وأعاد تأهيل بلاده. فقط شخصية مثل هذه يمكنها اعادة بناء المجتمع في اسرائيل ومواجهة الصدمة الجماعية بعد الدمار والخراب الذي زرعه نتنياهو والذي ما يزال يزرعه.