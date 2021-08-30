بين البوح والكتمان.. متى يكون الصمت ملاذا آمنا؟

ربى الرياحي

عمان- في اللحظات الأكثر ظلمة وألما تلك العصية حتى على البوح تقرر المشاعر أن تصمت لكونها لم تجد من يفهمها. ولأن الحياة بطبيعتها قاسية، يحاول الكثيرون البحث عمن يسمعهم ويشعر بهم، من يتقاسمون معه حزنهم قبل فرحهم.

هؤلاء يعتقدون أن إفصاحهم عما يزعجهم ويضايقهم هو الحل، وخاصة إذا كانت تلك الفضفضة مع شخص قريب منهم يثقون به ويتوقعون منه أن يحتويهم، فيبدأون بسرد قصصهم على الآخر آملين بأن يقدر إحساسهم ومعاناتهم، لكن الصدمة تكون عندما يقرر الآخر أن يستخف بكل ما قالوه وأن ينظر إلى معاناتهم على أنها أمر عادي.. هنا يقفون على أعتاب الحيرة يفتشون عن إجابة لسؤالهم هل كانوا مخطئين عندما تمردوا على الكتمان واختاروا البوح؟ وهل الصمت هو الملاذ الذي يحتمون داخله من لوم الآخر وربما اتهامهم بالمبالغة والسلبية؟.

الامتناع عن البوح، في نظر الأربعينية دلال عمران والاحتماء بالصمت والكتمان، يحدث عندما ندرك أن من نفضفض له عاجز عن فهمنا وتقدير كل ما نشعر به من هم وحزن.

تقول “أصعب شعور هو أن يرغم الإنسان على البوح بأمور تخصه وحده وليس من السهل عليه أن يجردها من غموضها”، موضحة أنها هي شخصيا قررت أن تختار الصمت دائما كملاذ لها بعد أن تأكدت من أن البوح لمن لا يفهم معاناتها أو يستوعبها هو إهانة في حق نفسها وصفعة جديدة تذكرها بخذلانها.

دلال تتساءل والحيرة تتملكها كيف يمكن لها أن تشرح لمن حولها دون أن تضطر للبوح أنها غير قادرة على خوض تلك الأحاديث اليومية السطحية؟ وأنها مؤخرا مع كل الهموم الملقاة على كاهلها بدأت تشعر بأنها مستنزفة تحتاج لفسحة من الوحدة لترمم بعض ما أتلفته الحياة في داخلها. هي تستغرب كثيرا عندما تجابه باللوم والإنكار، لذلك الحزن الذي يعتريها رغما عنها.

تقول، إحساس قاسٍ ومر يرافق تلك الاتهامات التي يوجهها لها البعض ممن يرونها سلبية تبالغ في تذمرها كثيرة الشكوى فقط لمجرد أنها ليست بمزاج جيد يمكنها من المزاح والضحك ومجاراة من حولها.

لذا تجد أن عليها أن تتعلم كيف تواسي نفسها بنفسها لأنها الأقرب لها والأدرى بها، فهي بذلك تعفي نفسها من عناء الشرح وسوء الفهم فليست كل المشاعر يمكن مشاركتها مع الآخر وليست كل الأحداث قابلة للسرد والتفسير. مؤكدة أنه سيظل داخل كل شخص منا نصيبه من الأسرار التي ستختفي معه للأبد.

الاختصاصي النفسي الدكتور يوسف مسلم، يرى أن لكل إنسان في هذه الحياة قصته الخاصة التي قد يجهلها أقرب الناس إليه، وأن الإنسان عندما يقرر البوح والتحدث عن همومه وآلامه يكون بحاجة لمن يحتويه ويفهمه ويشعر به، هو في الحقيقة يبحث عمن يشاركه تلك الهموم والمتاعب أو على الأقل من يتفهم أنه مضغوط ومهموم ولا قدرة لديه على التفاؤل المطلق وتلك النظرة الإيجابية.

ويلفت إلى أن عدم احترام وجع هذا الإنسان المهموم يجعله يفضل الصمت وكتمان كل ما يشعر به ويعانيه، حتى لا يتألم أكثر ويصبح عرضة للوم والاتهام.

ويبين مسلم أنه لا يمكن الشعور بالإنابة؛ أي لا يمكن لأحد أن يضع نفسه مكان الآخر ويشعر تماما بكل ما يحزنه أو يزعجه.

وحسب رأيه، فإن الإحساس بالآخر يتطلب مهارتين أساسيتين هما التفهم والتعاطف. امتلاك الشخص هاتين السمتين يجعله أقدر على الاقتراب من فهم طبيعة مشاعر الآخر وتقدير معاناته والظروف الصعبة التي يعيشها. موضحا أن هناك الكثير من المجتمعات التي لا تولي مساحة المشاعر أي أهمية لاعتبارها من وجهة نظرهم مصدر ضعف.

وينوه إلى أن وجود مهارتي التفهم والتعاطف يشعر الإنسان بأنه مقبول لدى الآخر، وأنه موضع رعاية واهتمام، لكن كلما قلت درجة هاتين المهارتين أصبح من الصعب الوصول إلى مشاعرهم وأيضا ضعفت قدرتهم على فهم مشاعر الآخر والإحساس به. مؤكدا أنه حتى وإن تمكن الناس من فهم مشاعر بعضهم بعضا إلا أنهم قد يكونون عاجزين عن التعامل مع أوجاع الآخر وكيفية تطبيبها بالطريقة المناسبة.

ويبين الاختصاصي الاجتماعي الأسري مفيد سرحان، أن الحياة متقلبة، وقد يمر الإنسان بظروف مختلفة اجتماعية واقتصادية ونفسية. وهذا التغير يمر به الجميع؛ الغني والفقير، الذكر والأنثى، في فترة الشباب والشيخوخة. وقد يلجأ الشخص في مثل هذه الظروف الى الآخرين سواء من أفراد الأسرة أو الأصدقاء والأقارب أو الزملاء. واللجوء قد يكون بقصد الدعم المالي أو الدعم النفسي أو الاجتماعي، وطلب استشارة أو نصيحة أو المساعدة على حل مشكلة.

وفي كثير من الأحيان، فإن مجرد سماع الآخر أو الآخرين للشخص صاحب الحاجة أو المشكلة عامل مهم في التخفيف عنه، حتى قبل أن تقدم له المساعدة، وفق سرحان، لأن الإنصات والاستماع يعنيان الاهتمام والاحترام والتقدير، وهي تترك أثرا كبيرا في النفس. وتشعر صاحب المشكلة بأن هنالك من يهتم به ومستعد لأن يمنحه جزءا من وقته.

ويلفت إلى أن طبيعة تعقيدات الحياة وصعوبة الظروف الاقتصادية تزيد من المسؤوليات والهموم التي يشعر الشخص بالحاجة الى من يتحدث إليه “ويبث” له همومه، “يفضفض” له عما يجول في خاطره.

ويتابع أن الإنصات دون تقديم مساعدة يشعر الشخص بنوع من الراحة والهدوء، “وينفس” عنه الكثير. كما أن تبادل المشاعر حاجة إنسانية، ووجود من يلجأ إليهم الشخص وقت الشدة وفي الظروف النفسية الصعبة غاية في الأهمية للجميع. فمن يلجأ إليك اليوم قد تلجأ إليه غدا، لا طلبا لمساعدة مادية قد لا يكون بإمكان الجميع تلبيتها، بل أقل ما يمكن تقديمه هو “فقط الإنصات”. وهذا “الفعل الإيجابي” الذي لا يكلف شيئا قد يكون له أثر كبير لا يقدر بثمن.. وهو أولى مراحل الحل.

ويوضح سرحان “في حين أن الإعراض عن الاستماع للآخرين وقت الحاجة يترك أثرا سلبيا في نفسية هؤلاء ويزيد من صعوبة أوضاعهم النفسية، ويفقدهم الثقة بمن لجؤوا إليه، ويشعرهم بالوحدة والإحباط، وقد يؤدي بهم الى تصرفات غير “محسوبة” تضر بهم وبأسرهم”.

ويضيف، هنالك من لا “يبخل” فقط بعدم الاستماع والإنصات لصاحب المشكلة، بل يسخر منه ويستخف بكلامه، وهو ما ينم عن عدم الاكتراث بمشاعر الآخر وجهل بقيمة “إظهار المشاعر” “والعواطف”.

ويبين أن الاستماع “لهموم” الآخرين صفة “إنسانية” ودليل “الحب” والحرص على خدمة الآخرين والمساعدة على قضاء حوائجهم، وهي مهمة سامية وخلق رفيع. فعلى الأبوين مسؤولية في الاستماع الى الأبناء، والكبير أن يستمع للصغير، والقوي للضعيف، والرئيس للمرؤوس.

ويشير إلى أن الصداقة الحقيقية تتطلب التشارك في المشاعر، والإنصات للصديق. بل إن الشخص الواعي الفطن هو الذي يلاحظ علامات “عدم الارتياح” على من يتعامل معهم فيبادر الى مجالستهم والحديث معهم، حتى دون أن يسألهم مباشرة عن السبب ويترك لهم حرية الحديث، فمن الضروري أن يشعر كل شخص أن هنالك من يهتم به، يمازحه، يتحدث إليه، يبث إليه روح التفاؤل والأمل، ويبعده عن اليأس، الكبت وعدم الحديث يتسبب بآثار سلبية كبيرة نفسية وصحية، وقد يكون له مضاعفات خطيرة على صحة الشخص وقد تتعرض حياته للخطر.