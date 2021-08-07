“بين الجنة والأرض”.. بدء العروض التجارية في دور السينما الأردنية

عمان-الغد- انطلق الفيلم الروائي “بين الجنة والأرض” للمخرجة نجوى نجار تجاريًا الأربعاء في دور العرض الأردنية، وذلك في عرض خاص أقيم في سينما برايم البركة مول حضرته المخرجة والمنتج ومجموعة من الصحفيين والنقاد وشخصيات عامة مهمة.

ومن المقرر أن ينطلق الفيلم في سينمات برايم وجراند وتاج، إذ سيحصل على ثلاثة عروض في السينما، بينما سيحصل على 6 عروض يوميًا في سينما برايم بركة، وسيعرض أيضًا ثلاث مرات يوميًا في سينما جراند الساعة.

وتأتي عروض الفيلم في الأردن ضمن جولة الفيلم التجارية في العالم العربي التي بدأت في مصر بسينما زاوية، حيث حصل على عروض ناجحة استمرت لأكثر من 6 أسابيع، كما انطلق أيضاً في الإمارات العربية المتحدة في سينما عقيل لمدة ثلاثة أسابيع.

وكان الفيلم قد تلقى إشادة نقدية كبيرة منذ بداية عرضه، إذ قال عنه كين لوتش “شيق، أداءاته الرئيسية مؤثرة، إنه فيلم قوي حقاً”، بينما وصفته مجلة هوليوود ريبورتر بأنه “فيلم عصري، ذو طابع بصري مختلف”، وكتبت سكرين ديلي أيضاً “ممتع للجمهور”.

الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية عن تامر وسلمى، زوجين في الثلاثينات من العمر يعيشان في الأراضي الفلسطينية؛ بعد خمس سنوات من الزواج يتفقان على الطلاق، وفي سبيل ذلك يواجه الزوجان كثير من التعقيدات، فبعد حصول تامر على تصريح لمدة ثلاثة أيام لعبور نقاط التفتيش الإسرائيلية والذهاب إلى مدينة الناصرة لاستكمال إجراءات الطلاق في إحدى المحاكم، يفاجئ الزوجان بسر يقلب الأمور تماماً، ويخوضان رحلة يستكشفان فيها أنفسهم وما واجهوا من خسارة وخيانة.

اختير بين الجنة والأرض للمنافسة على جوائز الجولدن جلوب وأكاديمية الفيلم الأوروبي، وخلال مسيرته بالعديد من الجوائز الدولية منها جائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، جائزة الجمهور لأفضل فيلم روائي بـمهرجان بوسطن فلسطين السينمائي، جائزة الجمهور بـمهرجان أفلام الشرق الأوسط الآن، جائزة أفضل ممثل من مهرجان موسترا دي فالنسيا‎، تنويه خاص من مهرجان أفلام المرأة المتوسطية في لشبونة، وجائزة الجمهور لأفضل فيلم من مهرجان الأفلام العربية التعاوني.

الفيلم تأليف وإخراج الفلسطينية نجوى نجار، وإنتاج Ustura Films، بالتعاون مع Paul Thiltges Distribution بلوكسمبورغ، وOktober Films بأيسلندا، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي وفي الأردن من خلال الشبكة العربية للإعلام (استوديوهات أبو لغد).

نجوى نجار كاتبة ومخرجة انخرطت في اكتشاف العديد من الأبعاد الفنية الجديدة، إذ أخرجت وكتبت وأنتجت العديد من الأفلام التي حصدت نجاحاً نقدياً وفازت بالجوائز بعد عرضها في مهرجانات القاهرة وبرلين وكان ولوكارنو وصاندانس. وفي العام 2020 تلقت دعوة للانضمام إلى الأكاديمية الأميركية للعلوم والفنون.

حصلت نجوى على درجة الماجستير في إنتاج الأفلام/ الفيديو في الولايات المتحدة؛ بدأت مسيرتها منذ العام 2000 بعدد من الأفلام الوثائقية والروائية. وفي 2009 أخرجت أول أفلامها الروائية الطويلة المر والرمان والذي نال استحسان النقاد وحصد عدة جوائز، ثم فيلم عيون الحرامية، الفائز بأفضل ممثل في مهرجان القاهرة ومثل دولة فلسطين في ترشيحات جوائز الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي وكذلك جوائز الجولدن جلوب، كما فاز فيلمها الثالث بين الجنة والأرض بجائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو في الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وما يزال في طريقه لحصد المزيد من الجوائز، كما اختير للمشاركة في جوائز الفيلم الأوروبي وجوائز الجولدن جلوب وجوائز شاشة آسيا والمحيط الهادىء، وترشح أيضاً لجوائز أكاديمية السينما والتليفزيون الأيسلندية. تعكف نجوى حالياً على تطوير مشروعها الرابع، وهو الفيلم الموسيقي قبلة غريب.