بين الظلم والإهمال

هآرتس

أفرايم غانور 22/8/2022

بحث اجرته جامعة بن غوريون ومكتب الاحصاء المركزي بإدارة د. تهيلا رفائيلي ود. عدنا شمعوني ونشر في الأيام الأخيرة، أشار إلى فوارق كبيرة بين الجالية الاثيوبية في إسرائيل وباقي السكان. هذا بحث كان ينبغي أن يهز الأركان لكننا لم نسمع أي تعقيب أو موقف منه من جهة رسمية. فهل كل ما لا يمس ويتعلق بالسياسة لم يعد يهم هنا أحدا؟

وفقا للمعطيات، في العام 2022 كان عدد السكان من أصل اثيوبي في إسرائيل يبلغ نحو 160 ألف نسمة، هذه فئة سكانية عانت مخاض الاستيعاب من يومها الأول. بخلاف الهجرات الأخرى التي عانت من مصاعب استيعاب لكنها مع الزمن نجحت في الاندماج في حياة الدولة، يشير البحث الحالي إلى أن وضع واندماج المهاجرين من اثيوبيا يبعث على القلق. حسب البحث فإن 41 في المائة من القاصرين في الجالية الاثيوبية معروفون لخدمات الرفاه لأسباب الفقر وغيرها من المشاكل الاجتماعية؛ 36.8 في المائة من سليلي اثيوبيا يستحقون شهادة البجروت مقابل 50.8 في المائة في عموم السكان؛ أكثر من 10 في المائة من بين سليلي اثيوبيا لم يكملوا 12 سنة تعليم مقابل 8.5 في عموم السكان؛ ولـ 11.6 في المائة من الشبان من الجالية الاثيوبية فتحت ملفات في الشرطة مقابل 5.4 في المائة في اوساط الشبان في عموم السكان.

نقطة الضوء الوحيدة في صالح الجالية الاثيوبية في هذا البحث كان المعطى عن المعدل العالي من المتجندين للجيش الإسرائيلي من بين الجالية: 67.6 في المائة –والذي يفوق معدل المتجندين من عموم السكان اليهود – 64.6 في المائة. غير أن معدل المتساقطين من الجيش من بين الجالية الاثيوبية هو 15 في المائة مقابل 11.6 في المائة في عموم السكان. فجوة مقلقة على نحو خاص هي معدل المتغيبين والفارين من الجنود من الجالية الاثيوبية – 33.6 في المائة – مقابل 11.9 في المائة في باقي السكان.

كل فجوة كهذه، كل معطى مقلق، هو ضوء أحمر يحذر من واقع يتفاقم فقط. المعطيات في هذا البحث تشير قبل كل شيء إلى إهمال يعود إلى سنين، ويحتاج أساسا إلى معالجة جذرية عميقة للمشكلة؛ معالجة تستوجب تجندا وطنيا للتقليص الفوري للفوارق في كل مجال من السن الصغرى.

قصة استيعاب الهجرات في إسرائيل معروفة وكتب عنها مئات البحوث والتقارير. غير أنه رغم التجربة الجمة التي اكتسبت هنا ما تزال القصورات تكرر نفسها. كل إهمال إضافي بلا معالجة جذرية تفاقم المشكلة. هذه الفوارق يمكن تقليصها فقط بمعونة قيادة قطرية تجند الناس المهنيين للتصدي للمشاكل دون أي تأجيل.