بين المغنية اللبنانية واتفاق الغاز

هآرتس

بقلم: تسفي برئيل

في شهر تموز الماضي، عندما كانت المفاوضات على اتفاق الغاز بين اسرائيل ولبنان في الذروة، وحتى كانت على شفا الانهيار، اقيم حفل موسيقي في مدينة عرابة في الجليل. هذا كان مشروعا مشتركا لبلدية عرابة ومفعال هبايس ووزارة الرياضة والثقافة، التي كانت برئاسة حيلي تروفر. اغنية من الاغنيات التي اسمعت في الحفل كانت اغنية للمطربة اللبنانية المعروفة جوليا بطرس، التي كلماتها اصابت بالرعب المؤسسة الاسرائيلية. هاكم بعض كلماتها: “مجدك تعرض للذل والزيمة عندما استيقظ الجنوب من اجل القتال/ تاريخ المقاومة غير قديم/ سيكتب عن بلادنا ارض المعارك”. كيف يمكن لحكومة اسرائيل أن تمول مثل هذا المشروع الذي فيه يتم اسماع اغنيات تؤيد حزب الله. هكذا صرخ المتوارعون. مكتب تروفر سارع الى التنصل من هذا العرض وأوضح بأن الوزير غير مسؤول عن المضامين وأنه “من المؤسف أن السلطة المعنية اختارت استغلال هذه الميزانية من اجل اقامة حفل لأغنيات مغنية تؤيد حزب الله والتي صرحت في السابق تصريحات شديدة ضد دولة اسرائيل. الوزير وجه تعليماته للجهات المعنية في الوزارة من اجل فحص امكانية تمنع مثل هذه الحالات في المستقبل”. في مفعال هبايس عبروا ايضا عن الصدمة وأكدوا بأنهم” لانوافق بأي شكل من الاشكال على وضع فيه دعم هبايس الذي هدفه الرئيسي هو ايصال العروض الثقافية الى جميع مواطني اسرائيل، يتحول الى حدث فيه يمجدون اعداءنا”.

الامر الذي غاب كما يبدو عن عيون وآذان من اصيبوا بالصدمة هو حقيقة أن جوليا بطرس هي زوجة وأم اولاد الياس بوصعب، نائب رئيس البرلمان اللبناني، والشخص الذي وجه المفاوضات حول اتفاق الغاز بين اسرائيل ولبنان. هكذا، في الوقت الذي ارتفع فيه الصوت المؤثر لجوليا بطرس في مكبرات الصوت في عرابة، كان زوجها يتبادل المسودات مع المبعوث الاميركي، عاموس هوخشتاين، حول صيغة الاتفاق. لم يزعج هوخشتاين والادارة الاميركية بشكل عام وحكومة اسرائيل ايضا أن الاتفاق تم التوقيع عليه مع حكومة يسيطر عليها حزب الله ويملي عليها سياستها، لكن أن تسمع في مدينة عربية اغنيات لمطربة لبنانية تعبر عن دعم حزب الله؟ هذا لا يمكن تحمله. من يعرف، ربما اسرائيل كان يجب عليها الاعلان بأنها لن تتفاوض مع لبنان إلا اذا قام بوصعب بتطليق زوجته أولا.

بوصعب هو من مواليد 1967، وقد كان وزير التعليم ووزير الدفاع في حكومات لبنان، وجمع المال من نشاطاته التعليمية في دبي، التي أسس فيها فرع للجامعة الاميركية بمساعدة صندوق اقامه بيل كلينتون في 2005، وكان هدفه الدفع قدما بتطوير اقتصادي وتعليمي في دول العالم الثالث. اضافة الى منصب نائب رئيس البرلمان وكمستشار سياسي للرئيس ميشيل عون، بوصعب هو ايضا نائب رئيس الجامعة الاميركية، ويعتبر أحد الخبراء المؤهلين جدا لادارة المفاوضات وله علاقات وثيقة مع جميع الحركات والتيارات في لبنان، من بينها حزب الله ورئيسه حسن نصر الله. في الواقع هو غير محسوب على النخبة المالية في لبنان رغم أن رأسماله يقدر بـ3 – 5 ملايين دولار. ولكن بعد التوقيع على اتفاق الغاز فانه يتوقع أن يلعب ادوار وساطة سياسية حساسة ومعقدة في الحملة، الفاشلة حتى الآن، لتشكيل حكومة متفق عليها في لبنان وانتخاب رئيس جديد بعد أن ينهي ميشيل عون اليوم ولايته القانونية. بدون حكومة متفق عليها “لن يكون اتفاق الغاز”، بل وثيقة في واجهة العرض للبنان. شركة توتال الفرنسية، وشركاؤها في الاتحاد التجاري، التي تملك امتياز تطوير حقوق الغاز البحرية للبنان يمكنها البدء في التنقيب عن الغاز والنفط، ولكن أي قرار يقتضي تدخل حكومة لبنان، مثل طريقة استغلال العائدات واستخدام الغاز من اجل ضمانات لقروض تريد الحكومة الحصول عليها أو اقامة بنى تحتية لنقل الغاز وتسويقه في الدولة وفي الخارج، يتوقع أن يبقى عالق الى حين تشكيل الحكومة.

الرئيس عون هدد بأنه اذا لم ينجح رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، في تشكيل حكومة متفق عليها حتى انتهاء رئاسته فانه لن يتردد في التوقيع على أمر حل الحكومة. حسب الدستور الحكومة هي المخولة بلعب دور الرئيس بعد انتهاء ولايته وفي ظل غياب رئيس منتخب. ولكن عون يقول منذ بضعة اسابيع بأنه لا ينوي نقل صلاحياته لحكومة مؤقتة. في نهاية الاسبوع قال للمراسلين بأنه لا يرى أي طريقة يمكن من خلالها تشكيل حكومة حتى انتهاء ولايته. ايضا رئيس الحكومة ميقاتي سافر أمس الى الجزائر للمشاركة في مؤتمر القمة العربية. في الواقع يمكن تمديد ولاية عون، لكن هذه الخطوة تحتاج الى تشريع خاص، وعندما يكون البرلمان نفسه غارق في صراعات قوة داخلية، التي تتسبب بضعضعة صفوفه، من المشكوك فيه أنه يمكن تمرير قرار كهذا في الفترة الزمنية التي ينص عليها الدستور. المشكلة هي أن الرئيس انتخب من قبل البرلمان، والرئيس هو المخول بالمصادقة على تشكيل الحكومة. أي أنه في ظل عدم وجود اتفاق في البرلمان فلن يكون رئيس، وفي ظل عدم وجود رئيس لا توجد حكومة.

كل هذه الشرنقة السياسية يهددها الجمهور في لبنان الذي طفح الكيل لديه ونفد صبره ولم يعد لديه ما يخسره. والخروج العنيف الى الشوارع هو السيناريو الذي يخافون منه الآن في الدولة، وليس فقط فيها. نصر الله اعتبر الاتفاق “انتصار كبير للبنان”، وعندما اعلن أنه يتعهد بالتمسك بالاتفاق الذي وقعت عليه الحكومة فقد حرص على الاشارة الى أن “هذه العملية ستخرج الى حيز التنفيذ بقرار منا”. ولكن من اجل أن يستطيع هو وحزبه الاستفادة من ثمار الاتفاق ايضا هو بحاجة الى حكومة فاعلة.