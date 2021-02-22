بين وهم المربع وعدمية الدائرة.. قراءة نقدية لرواية “مأساة كاتب القصة القصيرة”

د. رزان إبراهيم*

عمان – ما نعرفه عن كاتب القصة القصيرة الذي نقرأ مأساته، أنه لم يجد وظيفة بعد تخرجه بسنوات مهندسا غير وظيفة سمسار عقارات. نرقبه وقد بدا شديد الإخلاص لكتابة القصة القصيرة، التي تمثل له قمة الصفاء الإبداعي، وهو الإخلاص الذي جعله يرفض وبقوة الإقدام على كتابة رواية باتت فريسة سهلة للكثيرين.

يكتب قصصه في شتاء 2020 الذي لم يكن قريبا على أي إنسان على وجه الأرض بسبب انتشار فيروس كورونا، ويبدو أن الحظر المفروض من الحكومة كان سببا في لملمة مخزون استراتيجي واسع من القصص. يقول: “فلعل اضطرارنا للمكوث في مربعاتنا الخاصة يدفعنا للتفكير في الآخرين داخل مربعاتهم”.

في “مأساة كاتب القصة القصيرة” للروائي إبراهيم نصرالله، يلفتك هذا الحضور المتكرر لهذا الشكل الهندسي الأكثر شيوعا الذي صنعه الإنسان، وهو المربع الذي اعتدنا وجوده في كل مكان في حياتنا، بدءا من أشياء صغيرة مثل إطارات الصور انتهاء بالمباني الكبيرة، وهو شكل يركن إليه الناس ويحبونه لبساطته، ولما يوحيه من قوة وأمان، ولما يمنحه لهم من لحظات راحة نفسية أو سلام داخلي يوحي بالاستقرار، بما يعني أنه أوسع من مجرد كيان مادي، وهو ما عمد الروائي إلى تعزيزه من خلال خطوط وزوايا أضفت طبقات عاطفية وجمالية اشتغلت عليها الرواية على نحو مدروس، فلا يغيب عنها مثلا علاقة المربع بالقلب؛ “هل لاحظت من قبل المعنى العميق في أن القلب مكون من أربع حجرات؟”.

الرواية ذاتها تتكون من أربعة فصول، كل منها عبارة عن قصة قصيرة (قصة أولى، ثانية، ثالثة، رابعة)، واحدة من هذه القصص عنوانها “المربع”، وقد كانت مكونة فعلا من أربعة أقسام، تشبه أربع حجرات وكأنها القلب. علما أن الرقم أربعة يفرض حضوره أيضا من خلال جمل عدد كلماتها من مضاعفات الأربعة، أو قابلة للقسمة على أربعة، ونراه مع استلام الكاتب رسالة (المعجبة) الساعة الرابعة قبل أن يصحو بأربع ساعات، كما تظهر ابنة أخت المعجبة مربعة. وهو، أي الكاتب، رأى نفسه مربعا في المنام، حتى إن الدراسة التي قامت بها (المعجبة) حول قصته فانت مكونة من 144 صفحة، وكذلك حبات الكبة ظهرت مربعة، بل إن أخته جاءت تحمل صينية تفوح منها رائحة مربعة.

تعزيزا لحالة الاستقرار والسكون النفسي اللذين يتخلقان مع المربع، نجد أن الرواية تربط هذا الشكل الهندسي بالمنزل، وبهاتف بحجم مربعين وممر ممطوط.

هنا لا يفوت القارئ أن المربع يحضر في إطار علاقة طباقية تضادية مع واحد من أبسط الأشكال الهندسية، وهي الدائرة بسمتها التي تتفرد بها عن جميع الأشكال الهندسية الأخرى، وهي خلوها التام من الزوايا، فهي بكل بساطة مصنوعة من سطر واحد متصل، بما يمنحها المعنى الأكثر رمزية، وهو معنى اللانهاية، لنجد أنفسنا أمام بعدين هندسيين مغروسين في إطار قيمتين مختلفتين، خضعتا لعقل روائي يتحرك في علاقة تبادلية بين نوعين، ويحفز القارئ للقيام بعملية مقارنة تحليلية يفرضها عليه غموض يرغمه على الوقوف والتأمل. يقول كاتب القصة القصيرة: “لكل إنسان الحق في أن لا يخاف على مربعه أحيانا، أو أن يخاف عليه أحيانا إذا وجد نفسه قرب دائرة أو في وسطها”. وهي عبارة ترد ضمن قائمة من حقوق الإنسان والحيوان التي يعمل الكاتب عليها، والتي تبدأ بعبارة “لكل إنسان الحق..” وقد كانت بمثابة اللازمة التي تتكرر في الرواية، والتي تنبع على الأغلب من موقف بعينه يستدعي ذكر هذا الحق.

إن كانت “البراءة مربعة، والصفاء مربعا، والأبعاد مربعة، كما الفصول أربعة والجهات أربع والرياح أربع”، فهذا ما لا توفره الدائرة، بما يستدعي القول إن الأمر لا يخلو من تكنيك سيكولوجي يستخدم إضافة للشكلين الهندسيين آلية المرايا حين يوقف كاتب القصة شخصياته قبالتها ويشرع إلى وصفها، في إطار علاقة جدلية بين الخارج والداخل. عموما، فإن المتأمل لهذه الرواية لن يفوته تعارض هندسي يوحي أحدهما بوجود مستقر وألفة، بينما يعبر الآخر عن حالة من الانفلات، لنعيش في العديد من صفحات الرواية توترا دراميا بين المربع والدائرة.

تعزيزا للعلاقة التقابلية بين المربع والدائرة يحضر كاتب القصة القصيرة موزعا بين فتاتين؛ فتاة تعلن إعجابها بقصته (المربع) وتلفت نظره لأشياء جديدة فيها وتكتب كلاما أعمق من إنجازه، وتحمل سمة (المربعة) لتكون القارئ المستحيل المشتهى. أما الفتاة أو المرأة الأخرى التي يسميها (الرهيفة)، فتحمل سمة (الدائرية) لصعوبة الإحاطة بها، إذ تختلط معها نقطة البداية مع النهاية. يقول لها: “أنت تعيشين في دائرة، وفي الدوائر ليست هناك حتى زوايا يمكننا اللجوء إليها، وللأسف لم تكرهي قصة المربع وحسب، بل حولت صاحبها إلى دائرة ثانية”.

أما هو كاتب القصة القصيرة، فيكون ذلك القابع ما بين مربعه وإصرار (الرهيفة) على أن يكون معها في الدائرة، في وقت يؤمن فيه أن المربعات “بأهمية الخبز والماء للبشر مهما فقدت الأشياء الأخرى أهميتها”، لذلك فإنه يسعد بمربع قد يكون مكتبا أو منزلا يعده الأكثر متانة، خلافا لدوائر تفضي لدوار كما دائرة صديقته المرهفة، ونلاحظ أن هذا التوزع (بين المربع والدائرة) هو ما يجلب له الفرح والحزن معا، فمن ناحية تبدو صاحبة الدراسة موجودة بحكم دراستها التي تثبت وجودها، لكنها غير كافية لتحيلها إلى حقيقة ملموسة، أما المرأة الرهيفة، فمسألة معقدة، عكس الأولى الحقيقية، فهي وهمية لأنها دائرية، وحياتها دائرية، وحاضرها دائري وكذلك مستقبلها.

إن كان واحد من الحقوق التي يوردها كاتب القصة يكمن في مفاجأة الآخرين بأشياء لم تخطر ببالهم، فهو ما يتحقق تماما في نهاية الرواية التي تتقن المفاجأة وتجعلك تعيد ما قرأت من جديد. فها هي المرأة الرهيفة تحضر في النهايات وقد خطت تجاه كاتب القصة القصيرة تخبره بأنها تخلصت من كل الدوائر التي عاشت فيها، وكذلك المربعات التي كان كاتب القصة قد انحاز لها في حياته، لتأتيه حرة وقد تخلصت من كل الخيوط التي كانت توثقها وتقول له: “شكرا أنك في هذا العالم. أتيت إليك غير نادمة أبدا”. هنا بالضبط عدت لأقرأ الرواية من جديد بحثا عن مربع ألوذ إليه للتحقق من مصير المرأة الرهيفة وكاتب القصة القصيرة في عالم بدا -وفقا لكلام الرهيفة- حرا خلوا من المربعات والدوائر معا! فكيف كان ذلك؟ بل وقرأت من جديد للتأكد من طبيعة الشخصيات فيما إذا كانت حقيقية في حياة الكاتب، أو أنها مجرد شخصيات قصصية وحسب؟!

يبقى أن رواية إبراهيم نصر الله “مأساة كاتب القصة القصيرة” من ذلك النوع الذي يجد قبولا لدى القارئ العادي؛ إذ تنجح في نقل يوميات مألوفة بأسلوب جميل لا يتقنه سوى المبدع، لكنها في الوقت نفسه ستحظى بقبول أوسع مع قارئ متأمل يحفر في نص يتطلب استبصارا من شأنه الوصول إلى رؤية وجودية عميقة.

*أستاذة النقد الأدبي الحديث في جامعة البترا