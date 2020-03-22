بيوت الشباب: جهوزية كبرى لاستقبال حالات الحجر الصحي

مصطفى بالو ومحمد عمار

عمان – باتت بيوت الشباب التابعة لوزارة الشباب حاضرة وجاهزة لاستقبال اية حالات طارئة لمعالجة اي متطلبات، بما يخص استقبال حالات الحجر والعزل الصحي، فيما اذا تطلب منها الامر ذلك، تنفيذا للاجراءات الاحترازية من قبل الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث باتت 1120 غرفة من بيوت الشباب والمعسكرات حاضرة وجاهزة تحت تصرف المركز الوطني لادارة الازمات للتعامل مع اي طارئ.

عسيلة.. بيت شباب عمان رهن الاشارة

اكد مدير الاعلام في وزارة الشباب الدكتور ماجد عسيلة، ان الوزارة وبتوجيهات من وزير الشباب الدكتور فارس بريزات، تتمتع بالجهوزية المطلقة لبيوت الشباب لتكون تحت تصرف الحكومة بما يخص مسألة الحجر او العزل الصحي للتعامل مع اي طارئ.

واضاف عسيلة انه والتزاما بتطبيق الاجراءات الحكومية الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، فانه اعلن عن جهوزية بيت شباب العاصمة للاندماج في خدمة اجراءات الحكومة، وجهزت اروقتها بالشكل الذي يسمح استقبالها لحالات الحجر الصحي فيما اذا استدعت الامر ذلك.

واشار عسيلة الى ان بيت شباب العاصمة اضحى بمراحل متقدمة من الجاهزية العالية، حيث تم الانتهاء من تجهيزه بكافة اللوازم والامور اللوجستية الاخرى، الى جانب تجهيز غرفة طوارئ للتواصل مع مقرات بيوت الشباب بالتنفيذ للقرارات الصادرة من وزير الشباب بهذا الخصوص، وتؤكد وزارة الشباب وضع كافة امكانياتها لصالح الحملة الوطنية لمواجهة كوفيد 19، مؤكدين التزامنا بالقرارات الحكومية الصادرة من خلال التزام الموظفين في بيوتهم والاكتفاء بفرق الطوارئ المسؤولة عن فتح المقرات واستقبال الحالات.

الزعبي.. اربد تعلن الجاهزية

تمنى مدير شباب اربد جمال الزعبي ان ينحصر الوباء بأسرع وقت ممكن، مشيرا الى ان بيت شباب اربد الذي يتمتع بمزايا خاصة بما يخص العزل والحجر الصحي كونه خارج منطقة اربد وبعيد عن التجمعات السكنية، مبينا ان بيت شباب اربد اعلن عن خطة طوارئ للتعامل مع المستجدات بما يخص كورونا وفق لتوجيهات وزير الشباب، لافتا الانتباه ان بيت شباب اربد يستوعب 100 حالة، وبات جاهزا من حيث الاجراءات الوقائية والتنظيم وكافة الامور الاخرى، الى جانب تجهيزه بفريق من الموظفين لتقديم الخدمة والرعاية وتجهيز الوجبات للنزلاء في حال استدعى الامر ذلك.

المجالي.. نقف في صف الوطن

بدوره قال مدير بيت شباب الكرك الدكتور مخلد المجالي: نقف جميعا في صف الوطن، ويفرض علينا الواجب الوطني تذليل كافة الصعوبات لتنفيذ الاجراءات الوقائية الحكومية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، ونحن في بيت شباب الكرك على اهبة الاستعداد للقيام بواجبنا الوطني، في الوقت الذي ما يزال فيه بيت شباب الكرك قيد التسليم، وقمنا بالتنسيق مع مراكز الشباب المنتشرة في 7 ألوية و3 أقضية في محافظة الكرك الى جانب التنسيق مع الاندية والهئيات الشبابية التي تمتلك مقرات نموذجية وبنية تحتية جاهزة لاستقبال حالات العزل والحجر الصحي فيما لو استدعى الامر ذلك، بالتنسيق مع محافظ الكرك وغرفة العمليات فيها، مبينا ان المراكز والاندية جاهزة لاستقبال 2030 حالة، ونقدم جهودنا وامكانياتنا تحت تصرف الحكومة لمواجهة هذا البلاء.

الخوالدة.. كلنا الأردن

وبين مدير شباب الطفيلة اسامة الخوالدة ان بيت شباب الطفيلة قام بتجهيز مقره لاستيعاب 80 شخصا، ومجهز بالامكانيات الصحة والمعيشية فضلا عن فريق لتجهيز الوجبات الغذائية لخدمة اي حالة يتطلب استقبالها في بيت شباب الطفيلة بايعاز من الجهات الحكومية، مشيرا الى انه تم تشكيل فريق طوارئ يبقى على تواصل مع المركز الوطني لادارة الازمات ووزارة الشباب، لتنفيذ الاجراءات الصادرة وتفعيل دور بيت شباب الطفيلة ليكون في خدمة الاجراءات الحكومية للحد من انتشار الفيروس.

كريشان.. البيت في خدمة الوطن

مدير شباب العقبة المهندس مسلم كريشان نوه الى ان العقبة تحتضن بيت شباب ومعسكر الحسين، ما يعني جاهزيتها لاستقبال 150 شخصا في المكانين، بما يخص العزل والحجر الصحي، مشددا ان بيت شباب العقبة جاهز لتنفيذ قرار الحكومة وتوجيهات وزير الشباب والمركز الوطني لادارة الازمات، لافتا الانتباه ان بيت شباب العقبة ومعسكرات الحسين كانت قد جهزت منذ وقت قصير لاستقبال لمن تقطعت بهم السبل بسبب الظروف الجوية التي مرت بالبلاد مؤخرا.

واضاف كريشان ان هناك تنسيق مستمر مع محافظ العقبة والجهات الحكومية، وقبل فترة قمنا بتعقيم تلك الاماكن وتوفير كافة اشكال السلامة العامة وباتت رهن اشارة الواجب الوطني، وكلنا الأردن في مواجهة فيروس كورونا.

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