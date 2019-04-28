“بيولاب الطبي” يشارك في المؤتمر الثامن للخصوبة وعلم الوراثة

عمان– شارك مختبر بيولاب الطبي في المؤتمر الثامن للخصوبة وعلم الوراثة الذي تعقده الجمعية الأردنية للخصوبة والوراثة في القترة 24-26 نيسان (ابريل) الحالي في فندق كمبنسكي عمان؛ حيث قام “بيولاب” -المختبر الرائد والوحيد في المملكة الحاصل على اعتمادية أربع هيئات دولية، بتسليط الضوء على فحص “جنيني” من خلال المعرض الذي أقيم على هامش المؤتمر. ويعد “جنيني” فحصاً متقدماً يتم إجراؤه للجنين ابتداءً من الأسبوع العاشر من الحمل؛ حيث لا يشكل أي خطر إجهاض على الجنين أو الأم لكونه لا يحتاج إلا لعينة دم من الأم الحامل بدون أي تدخل جراحي.

وقد ناقش المؤتمر مواضيع علمية عدة متعلقة بالجراحة التناسلية وعلم الغدد الصماء التناسلية والحفظ بالتبريد والذكورة وعلم الأجنة وعلم الوراثة وغيرها من المواضيع التي قدمها نخبة من الأطباء والأساتذة في مجال الخصوبة والوراثة.

وبهذه المناسبة، أوضح الدكتور عميد عبدالنور، المؤسس والرئيس التنفيذي لمختبر بيولاب الطبي، أن مختبر بيولاب يفخر بوصوله لأحدث التقنيات التشخيصية من خلال فحص “جنيني” الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط؛ حيث أشار إلى أن هذا الفحص المتقدم يتم إجراؤه بنسبة دقة تصل إلى 99.9 %. وأضاف أن هذا الفحص يُظهر الحالات الثلاث الأكثر شيوعاً للتثلث الصبغي وهي متلازمة داون ومتلازمة إدواردز ومتلازمة باتو، الناجمة عن المعلومات الوراثية الإضافية أو المفقودة في الحمض النووي لدى الجينات الوراثية للطفل بالإضافة الى معرفة جنس الجنين. وقد أكد د. عبدالنور أن بيولاب يسعى دائماً إلى نشر آخر ما توصل إليه العلم من تقنيات حديثة ومشاركتها مع دول العالم كافة. ويذكر أن مختبر بيولاب الطبي يعد من الرواد في حقل التشخيصات الطبية والفحوصات المخبرية؛ حيث يقدم خدمة توفير أكثر من 700 نوع من الفحوصات الطبية، سواء للأفراد أو الأطباء أو المستشفيات والمختبرات الأخرى في شتى أرجاء منطقة الشرق الأوسط. وفي الأردن، تتوزع فروع بيولاب الثمانية عشر في مناطق مهمة ومختلفة من العاصمة عمّان، تشمل شارع مستشفى الخالدي ومنطقة الدوار الخامس وحي الياسمين ومرج الحمام وخلدا وسيتي مول والبيادر وادي السير والشميساني والدوار الثالث ومدينة إربد والفحيص وتلاع العلي والجبيهة. ويتيح للمراجعين والمرضى الحصول على نتائج تحاليلهم من خلال تطبيق بيولاب وموقعه الإلكتروني: www.biolab.jo.