“بيولاب” يطلق خدمة “المسار السريع” لموافقات التأمين

عمان- قام “بيولاب” الطبي؛ المختبر الرائد والوحيد في المملكة الحاصل على اعتمادية أربع هيئات دولية، بإطلاق خدمة حصرية جديدة وهي “المسار السريع” لموافقات التأمين. وبهذه الخدمة يقدم “بيولاب” لعملائه مساراً سريعاً وطريقاً مختصراً للحصول على موافقات شركات التأمين لإجراء فحوصاتهم الطبية، وذلك من خلال تطبيق بيولاب الهاتفي. ومن خلال هذه الخدمة الحصرية أصبح بإمكان المرضى تحميل بطاقة ونموذج التأمين على تطبيق الهاتف للحصول على موافقة سريعة من شركات التأمين قبل زيارتهم للمختبر.

وقد عبر الدكتور عميد عبدالنور المؤسس والرئيس التنفيذي لمختبر “بيولاب” الطبي عن فخره بهذه الخدمة الجديدة، قائلاً “يسعى بيولاب باستمرار إلى التميز بتقديم خدمة عملاء تتميز بالكفاءة والتفرد. من خلال خدمة المسار السريع أصبح بيولاب ليس فقط أقرب لعملائه ويسهل لهم الحصول على موافقة التأمين بل ويقدم تلك الخدمة بشكل حصري وسهل الاستخدام بحيث ينقل تجربة العملاء إلى مستوى أعلى”.

ويذكر أن مختبر “بيولاب” الطبي يعد من الرواد في حقل التشخيصات الطبية والفحوصات المخبرية؛ حيث يقدم خدمة توفير أكثر من 700 نوع من الفحوصات الطبية، سواء للأفراد أو الأطباء أو المستشفيات والمختبرات الأخرى في شتى أرجاء منطقة الشرق الأوسط وفي الأردن. تتوزع فروع “بيولاب” الثمانية عشر في مناطق مهمة ومختلفة من العاصمة عمّان، تشمل شارع مستشفى الخالدي ومنطقة الدوار الخامس وحي الياسمين ومرج الحمام وخلدا وسيتي مول والبيادر ووادي السير والشميساني والدوار الثالث ومدينة إربد والفحيص وتلاع العلي والجبيهة. ويتيح للمراجعين والمرضى الحصول على نتائج تحاليلهم من خلال تطبيق “بيولاب” وموقعه الإلكتروني: www.biolab.jo.

إلى جانب حصول “بيولاب” على شهادة ISO15189 المقدمة من نظام الاعتماد الأردني (JAS) للخدمات الصحية المميزة، فإن الخدمات التشخيصية الطبية كافة لمختبر “بيولاب” الطبي تتمتع باعتماد وزارة الصحة الأردنية واللجنة المشتركة الدولية (JCI)، بالإضافة إلى كلية علم الأمراض الأميركية (CAP). وقد حصل “بيولاب” مؤخراً على اعتمادية مجلس اعتماد المؤسسات الصحية (HCAC)، وبذلك ينفرد “بيولاب” بكونه المختبر الوحيد في المنطقة الحاصل على الاعتماد والتأييد من أربع هيئات اعتماد دولية.