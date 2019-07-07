“بيولاب” يطلق فحصا جديدا للكشف عن حساسية الطعام

عمان-مادية أربع هيئات دولية، بإطلاق فحص جديد للكشف عن حساسية الأطعمة صُمم خصيصاً لسكان الأردن ومناسب لسكان الشرق الأوسط عامة. ويعد هذا الفحص إنجازاً علمياً فريداً نظراً لأهمية الكشف عن حساسية المرضى لبعض أنواع الأطعمة واتخاذ الإجراءات العلاجية اللازمة تجاهها؛ حيث يذكر أن أمراض الحساسية في ازدياد مستمر عالمياً وتؤثر على نوعية حياة المرضى، كما وقد تسبب بعض حالات الحساسية المُفرطة أضراراً صحية كبيرة قد تؤدي أحياناً إلى الوفاة.

وقد قام الدكتور عيسى أبودية رئيس قسم المناعة في مختبر بيولاب الطبي بالتعاون مع فريقه العلمي وشركة يوروإميون الألمانية بتصميم هذا الفحص الجديد؛ حيث يشمل الفحص 47 نوعاً من الأطعمة التي يكثر استهلاكها في المملكة. وقد تم اختيار الأطعمة المشمولة بالفحص بعناية فائقة استناداً إلى بحث علمي درس نتائج فحوصات حساسية الطعام لأكثر من 3000 مريض كانوا قد أجروا مثل تلك الفحوصات في مختبراتنا خلال الأعوام الخمسة الماضية. إضافة إلى ذلك فقد راعى الفحص شمول الأطعمة الأكثر استهلاكاً في مجتمعنا الأردني مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات أخصائيي المناعة في المجال.

وقد أعلن الدكتور عميد عبدالنور المؤسس والرئيس التنفيذي لمختبر بيولاب الطبي عن فخره بهذا الإنجاز الكبير، قائلاً “إن الجهود التي بذلناها في إجراء الدراسة والمسح الشامل لسوق الأطعمة الأردني والأنماط الاستهلاكية قد أثمرت ونتج عنها تصميم فحص مخبري للكشف عن حساسية الطعام يُعنى بالأردن ويعد الأول من نوعه في المنطقة٬ ونحن فخورون بهذا الإنجاز العلمي المميز”.

ومن الجدير بالذكر أن الفحص الجديد سيشمل أطعمة معروفة بتسببها بالحساسية لأعداد كبيرة من الناس؛ كحليب البقر والبيض والمُكسرات بأنواعها٬ إضافة إلى أنواع شائعة من الخضار والفواكه. وقد حرص الفحص على احتوائه على أطعمة بحرية مثل القريدس والسلطعون وأسماك يكثر تناولها في الأردن كالتونا والسردين وسمك الدينيس والسيباس. هذا بالإضافة إلى احتواء الفحص المُبتكَر على بقوليات يعتمد عليها المجتمع الأردني في غذائه كالحمص والفول والبازيلاء وأيضاً السمسم (الطحينة) وأنواع مختلفة من التوابل.

ويذكر أن مختبر بيولاب الطبي يعد من الرواد في حقل التشخيصات الطبية والفحوصات المخبرية؛ حيث يقدم خدمة توفير أكثر من 700 نوع من الفحوصات الطبية، سواء للأفراد أو الأطباء أو المستشفيات والمختبرات الأخرى في شتى أرجاء منطقة الشرق الأوسط وفي الأردن. تتوزع فروع بيولاب الثمانية عشر في مناطق مهمة ومختلفة من العاصمة عمّان، تشمل شارع مستشفى الخالدي ومنطقة الدوار الخامس وحي الياسمين ومرج الحمام وخلدا وسيتي مول والبيادر وادي السير والشميساني والدوار الثالث ومدينة إربد والفحيص وتلاع العلي والجبيهة. ويتيح للمراجعين والمرضى الحصول على نتائج تحاليلهم من خلال تطبيق بيولاب وموقعه الإلكتروني: www.biolab.jo.

إلى جانب حصول بيولاب على شهادة ISO15189 المقدمة من نظام الاعتماد الأردني (JAS) للخدمات الصحية المميزة، فإن الخدمات التشخيصية الطبية كافة لمختبر بيولاب الطبي تتمتع باعتماد وزارة الصحة الأردنية واللجنة المشتركة الدولية (JCI)، بالإضافة إلى كلية علم الأمراض الأمريكية (CAP). وقد حصل بيولاب مؤخراً على اعتمادية مجلس اعتماد المؤسسات الصحية (HCAC) وبذلك ينفرد بيولاب بكونه المختبر الوحيد في المنطقة الحاصل على الاعتماد والتأييد من أربع هيئات اعتماد دولية.