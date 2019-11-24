“بيولاب” يطلق فحص التنميط الجيني “CGP”

عمان- ضمن إطار التعاون المشترك بين “بيولاب” الطبي؛ المختبر الرائد إقليمياً في مجال التشخيص الطبي والفحوصات المخبرية، وشركة روش -وبالشراكة مع المؤسسة الطبية فاونديشن ميدسن، وهما شركتان عالميتان رائدتان في مجال الأدوية والمعلومات الجزيئية– تم إطلاق خدمة جديدة ومميزة تقدم لمرضى السرطان صورة أشمل حول الأورام السرطانية، وذلك من خلال فحص التنميط الجيني (CGP). فمن خلال هذا الفحص، بات باستطاعة مرضى السرطان الذين يعانون من تشوهات جينية وانتشار للأورام الصلبة أو (الأورام الصلبة المتنقلة)، الحصول على مسارات علاجية متعددة تستند إلى فحص شامل واحد. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخدمة في إحداث نقلة نوعية في مجال رعاية مرضى السرطان وتحسين حياة المرضى.

يمكن لفحص التنميط الجيني (CGP) أن يقدم صورة شاملة لورم السرطان من خلال البحث في التحولات المتعددة والمنتشرة في عدد كبير من الجينات المرتبطة بمرض السرطان، ثم مطابقتها مع العلاجات المناسبة والعلاجات المناعية والتجارب السريرية، لدعم توجيه واختيار العلاج المناسب للمريض.

وقد أكد الدكتور عميد عبدالنور مؤسس مختبر “بيولاب” الطبي ومديره التنفيذي أهمية هذه الخدمة الفريدة والرائدة، قائلاً: “إن التقدم في مجال رعاية المرضى سيبقى دائماً على رأس أولويات مختبر بيولاب الطبي. يعد الفحص أولى خطوات رحلة علاج مرضى السرطان، وبالتالي تتحد جهود مختبر بيولاب وشركة روش اليوم للإسهام برفع فرص نجاح هذه الرحلة العلاجية من خلال تعدد الخيارات والإمكانات التي تناسب المريض وفق نتائج هذا الفحص. سيلعب قسم التشريح المرضى في بيولاب دوراً محورياً في التشخيص الشامل لعينات الأورام السرطانية، وسيعمل يداً بيد مع شركة روش للخروج بتقرير شامل يقدم للطبيب المشرف على مريض السرطان”.

ويمر فحص التنميط الجيني بمراحل عدة أولاها إرسال خزعة أو عينة من الورم إلى قسم التشريح المرضي في مختبر “بيولاب” الطبي لتحليل نوعية الخزعات وتقديم تقارير وتشخيصات جديدة إذا لزم الأمر قبل عملية نقل العينات. ومن ثم يرسل “بيولاب” هذه العينات إلى المؤسسة الطبية فاونديشن ميدسن والتي تهتم أيضاً بتحليل الخزعة وفحصها للتعرف على التغيرات الجينية. ومن بعدها ترسل المؤسسة تقريراً مفصلاً للطبيب يتضمن معلومات حول التركيبة الجينية للورم، بالإضافة إلى الخيارات العلاجية المقترحة والتجارب السريرية، مما يساعد كلا من المريض والطبيب على تقييم النتائج وتحديد الخطوات العلاجية المناسبة الواجب اتخاذها.