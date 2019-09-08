“بيولاب” يفتتح أبواب فرعه الثامن عشر في منطقة المقابلين

عمان– قام مختبر بيولاب الطبي– المختبر الرائد والوحيد في المملكة الحاصل على اعتمادية أربع هيئات دولية، بافتتاح فرعه الثامن عشر في منطقة المقابلين الواقعة في شمال غربي العاصمة عمّان. وقد أقدم مختبر بيولاب على تلك الخطوة بهدف توسيع نطاق خدماته والوصول إلى نحو 100 ألف شخص من السكان الذين يقطنون تلك المنطقة. وتعتبر المقابلين من المناطق الحيوية التي تقع بالقرب من شارع المطار وتربط بين عمان الجنوبية والغربية. وبهذا الإنجاز الجديد، أكّد الدكتور عميد عبدالنّور، المؤسس والرئيس التنفيذي لمختبر بيولاب الطبي، على أن مختبر بيولاب يسعى دائماً لتصميم منهجياته وتوسيع خدماته بالتناغم مع احتياجات المرضى والعملاء في كافة مناطق المملكة. وأشاد عبدالنور بجهود فريق بيولاب المتفاني في افتتاح فرعه الثامن عشر، مضيفاً بأن هذا الفريق المؤهل لديه المهارات لتقديم أفضل وأجود الخدمات لكافة شرائح المجتمع لتحسين الرعاية الصحية.

ويذكر بأن مختبر بيولاب الطبي يعتبر من الرواد في حقل التشخيصات الطبية والفحوصات المخبرية حيث يقدم خدمة توفير أكثر من 700 نوع من الفحوصات الطبية، سواءً للأفراد أو الأطباء أو المستشفيات والمختبرات الأخرى في شتى أرجاء منطقة الشرق الأوسط. وفي الأردن، تتوزع فروع بيولاب الثماني عشر في مناطق مهمة ومختلفة من العاصمة عمان، تشمل شارع مستشفى الخالدي ومنطقة الدوار الخامس وحي الياسمين ومرج الحمام وخلدا وسيتي مول والبيادر وادي السير والشميساني والدوار الثالث والفحيص وتلاع العلي والجبيهة بالإضافة إلى فرعه الجديد في منطقة المقابلين وفرعه في مدينة إربد.