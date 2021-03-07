بيولاب ينشر دراسة علمية مستقلة تؤكد على نجاعة الإجراءات الحكومية في تسطيح المنحنى الوبائي

عمان، الأردن– آذار 2021 قام فريق البحث العلمي في مختبر بيولاب الطبي بإشراف الدكتورعيسى أبودية، أخصائي علم المناعة، يوم أمس بنشر تقرير علمي مُفصَّل في أحد أهم المواقع البحثية عالمياً والمعني بعلم الفيروسات Virological.org، وذلك بالتعاون مع مركز Scripps للأبحاث. وأوضح د.عميد عبدالنور الرئيس التنفيذي لمختبر بيولاب الطبي وأخصائي علم المناعة بأن هذا البحث قدم معلومات قيمة للأردن والمنطقة بخصوص دراسة الحالة الوبائية في المملكة منذ بداية الوباء في شهر آذار 2020 حتى اللحظة.

ووفق د. عبدالنور فقد استعرضت الدراسة وضع الأردن بعد وصوله لذروة موجته الأولى للكورونا في شهر تشرين الثاني 2020، حيث بدأت الحالات بالتناقص التدريجي الذي ربطته الدراسة بمدى نجاعة العديد من الإجراءات الحكومية كتفعيل الحظر الجزئي والكلي وتطبيق أوامر الدفاع المتعلقة بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات وتحديد التجمعات وغيرها. وأوضحت الدراسة بأن هذه الإجراءات قد ساهمت في خفض عدد التكاثر الفعال للفيروس (R) إلى أقل من 1 في الفترة الواقعة ما بين شهر تشرين الثاني 2020 ومنتصف كانون الثاني 2021 مُنبئة بانحسار الموجة الوبائية. ويشير هذا الجزء من الدراسة إلى أن القرارت الحكومية المتبعة للحد من انتشار الوباء في الفترة التي سبقت دخول السلالة البريطانية المتحورة للأردن كانت موفقة وفعالة.

وبالرغم من اكتشاف مختبر بيولاب الطبي لأول حالة من السلالة البريطانية المتحورة في الأردن في 23 كانون الأول 2020، والتعرف عليها باستخدام تقنية دراسة التسلسل الوراثي (NGS)، إلا أن التحليلات العلمية أشارت إلى احتمالية أن تكون هذه السلالة قد دخلت إلى الأردن في وقت سابق تقديره نهاية شهر تشرين الأول 2020، تلاه دخول هذا الفيروس مجدداً إلى الأردن وبشكل مستقل لستة مراتٍ على الأقل.

وأوضح د. عبدالنور بأنه ومنذ اللحظة الأولى لدخول الفيروس المتحور إلى الأردن، زاد معدله بنسبة 12% يومياً، وهو معدل فاق نسبة زيادته في بلدانٍ أخرى مثل الولايات المتحدة والبرتغال والدنمارك وحتى بريطانيا البلد المصدر للفيروس المتحور. وقد أدى ذلك إلى تضاعف نسبة تواجد الفيروس المتحور كل ستة أيام، مبيناً أن قدرته على العدوى فاقت الفيروس القديم بنسبة لا تقل عن 60%. وخلال مدة تقارب الشهر الواحد، أصبحت هذه السلالة المتحورة تشكل أكثر من نصف عدد الإصابات في العاصمة عمان، ولتصبح في أقل من شهرين هي السلالة المكتسحة على حساب الفيروس القديم الذي حمل طفرة البروتين الشوكي الخاصة بالأردن، والتي اكتشفها فريق بيولاب البحثي سابقاً والمعروفة بطفرة (Q957L).

كما أشار د. عميد عبدالنور بأن الدراسة قدمت براهين في علم الوبائيات تبين بوضوح بأن دخول السلالة البريطانية المتحورة إلى الأردن كان السبب الأساسي في تعرُّض الأردن للموجة الثانية من وباء كورونا في نهاية شهر كانون الثاني 2021. الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عدد الإصابات اليومية من جديد وصعود عدد التكاثر الفعال للفيروس إلى أكثر من 1، منذراً بسوء الوضع الوبائي.