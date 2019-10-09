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بيولي يخلف جامباولو في تدريب ميلان

منذ ساعتين

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ميلانو – أعلن نادي ميلان الإيطالي الأربعاء، تعيين ستيفانو بيولي مدربا لبطل أوروبا 7 مرات، بدلا من ماركو جامباولو المقال من منصبه لسوء النتائج.

ومني ميلان بأربع هزائم في أول 7 مباريات من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بينها خسارة الديربي ضد انتر ميلان 0-2، ما عجل في إقالة جامباولو بعد 4 أشهر فقط من تعيينه و7 مباريات تحت إشرافه.

وأتى تعيين بيولي بعد إقالة جامباولو مساء الثلاثاء، ويحتل حامل اللقب الدوري 18 مرة، آخرها في العام 2011، المركز الثالث عشر راهنا في “سيري أ” بفارق 3 نقاط فقط عن منطقة الهبوط الى الدرجة الثانية.

وأشرف بيولي (53 عاما)، مدافع فيورنتينا السابق، على عدة أندية محلية آخرها لاتسيو وانتر وفيورنتينا. (أ ف ب)

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