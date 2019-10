بيولي يخلف جامباولو في تدريب ميلان

ميلانو – أعلن نادي ميلان الإيطالي الأربعاء، تعيين ستيفانو بيولي مدربا لبطل أوروبا 7 مرات، بدلا من ماركو جامباولو المقال من منصبه لسوء النتائج.

ومني ميلان بأربع هزائم في أول 7 مباريات من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بينها خسارة الديربي ضد انتر ميلان 0-2، ما عجل في إقالة جامباولو بعد 4 أشهر فقط من تعيينه و7 مباريات تحت إشرافه.

Stefano Pioli presentation press conference 🎙

Follow it LIVE on our App from 1 pm CEST

Le prime parole del nuovo Mister, LIVE dalle 13 🎙

Segui la conferenza di presentazione sulla nostra App

📲 https://t.co/SWTea3GYoA#SempreMilan pic.twitter.com/AcG5OzP5By

— AC Milan (@acmilan) October 9, 2019