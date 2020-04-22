بيوم الأرض.. خبراء يدعون دول العالم للعمل جديا لمعالجة أزمة المناخ

فرح عطيات

عمان– تضع أزمة كورونا تصورا أمام العديد من الخبراء في الشأن البيئي لما سيكون عليه المستقبل، إذا لم تقم الدول بالتعامل جديا مع أزمة المناخ، ومنع تدهور التنوع الحيوي، وحماية الطبيعة، والذي قد يكون قاتماَ.

وبالتزامن مع الذكرى الخمسين ليوم الأرض، الذي احتفل فيه الأردن والعالم رقميا، أمس، أكد خبراء بيئيون وزراعيون أن”انخفاض الانبعاثات في الغازات الدفيئة وتحسن جودة الهواء مسألة مؤقتة، لأنها سترتفع مجددا، بعد انتهاء الازمة الصحية وعودة وتيرة النشاط الاقتصادي بشكل اكبر”.

وفي رأي الخبير في الشأن البيئي حسين الكسواني، “فالمشكلة الأساسية تكمن في أن النظام الاقتصادي العالمي، والذي يتم قياسه بالناتج المحلي الإجمالي، لا يأخذ بعين الاعتبار الشأن البيئي كجزء من العملية الاقتصادية”.

وأضاف، “وعملية دمج المفاهيم البيئية والاجتماعية بالكلف الاقتصادية وكل ما هو مرتبط فيها، لم يتم بأي من الأشكال من قبل الدول لغاية هذه “.

ولفت لـ”الغد” الى أن” العقلية الاقتصادية العالمية تفكر بكيفية تعويض الخسائر المالية بعد الأزمة، لكن دون أن تربط التحسن في البيئة، وانخفاض الانبعاثات نتيجة الوضع الراهن، بانعكاساتها على كلف الاقتصاد”.

وأضاف “هنالك من يتغنى بانخفاض الانبعاثات الدفيئة في هذه الفترة، رغم أنه مؤقت، ولا يؤثر على درجة الحرارة بشكل فوري ومباشر، لأن نتائج ارتفاع نسب تلك الغازات على مدار الـ30 عاما ماضية، تشهدها الشعوب والدول اليوم، مثل اختلاف معدلات درجات الحرارة في الصيف والشتاء”.

وبين أن “الانخفاض الايجابي في الانبعاثات الدفيئة خلال أزمة كورونا، لا يعد الحل النهائي للمشكلة، لكن بمثابة فرصة للعالم لكي تبدأ بالتحول تدريجيا نحو اتباع الأنظمة التي تتسم بالعدالة على كافة الأصعدة، وليس فقط بيئيا، لمعالجة تغير المناخ”.

ولعل أزمة كورونا الصحية التي تشهدها الأردن والدول، بحد رأيه، “منحتنا فكرة عن إحدى التصورات التي سيتضمنها المستقبل، وذلك لان الاحتباس الحراري يؤثر على الأنظمة الحيوية، ويزيد من انتشار الطفرات بين الكائنات، بل يرفع كذلك من “نسب التلوث، وانصهار الجليد في مناطق مختلفة، المؤدية لانتشار بعض الفيروسات، التي تؤثر على صحة الإنسان، وتسهم في مشكلات عدة لا يمكن السيطرة عليها”.

“وانخفضت انبعاثات الغازات الدفيئة ونسب التلوث بشكل كبير في ظل ما يشهده العالم من جهود لاحتواء أزمة الفيروس المستجد كورونا”، وفق المختص بالتنوع الحيوي والمحميات الطبيعية إيهاب عيد.

ونوه الى انه “وعلى الرغم من ايجابية ما يحدث لكوكب الأرض الان، الا ان تبعات ما سيحدث بعد احتواء الفيروس ما تزال غير واضحة”.

وافترض عيد حدوث سيناريوهات بعد انتهاء الأزمة، بحيث يتضمن الأول “تعزيز المنظومة البيئية واهميتها في السياسات، والاستراتيجيات، والتطوير التنموي، مع البدء بتبني تقنيات رفيقة بالبيئة مثل الطاقة النظيفة”.

في حين يرتكز السيناريو الثاني، على حد قوله “بتعزيز وتسريع عجلة الإنتاج والتنمية، من خلال زيادة القدرة التشغيلية للمصانع، وحرق المزيد من الوقود الاحفوري، مما سيزيد من التحديات التي يواجهها كوكب الأرض، والتحديات على عاتق اتفاقية باريس”.

بيد ان مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد أكد على أن “الأردن يعد متأثر بظاهرة التغير المناخي وليس محدثا لها، وفي ظل أزمة كورونا فان الانعكاسات كانت إيجابية على صعيد البيئة عالميا أيضا”.

ولفت الى أن ” تقارير صدرت عن وزارة البيئة في الأردن سابقا، تحدثت عن تحسن جودة الهواء في ظل الاوضاع الراهنة، بسبب توقف حركة النقل”.

لكنه أبدى تخوفه من “الانخفاض الحاد على سعر النفط، لكونه سينعكس سلبا على الطاقة المتجددة، والمضي قدما في إقامة المشاريع، لأنها لن تكون مجدية بالنسبة للكثير من الدول”.

وأوضح أن “التحاليل الاقتصادية العامة تشكل قلقا عالميا ينصب في امكانية انقطاع سلاسل التوريد عالميا، بعد الأزمة، رغم أن الوضع في الأردن يعد جيد جدا.”

لكن “إذا لم نقم بحماية الكوكب الذي نعيش فيه، ستنقلب ضدنا، سواء أكان ذلك بانتشار الأوبئة، وتكرار الفيضانات والسيول، التي ستعاني من نتائجها السلبية البشرية جمعاء”، بحسب تحذيرات مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة يحى خالد.

وتابع “وعندما نمنح الطبيعة والأرض فرصة فإنها ستتنفس وتستعيد عافيتها، وهذا ما أظهرته المؤشرات الايجابية على صعيد الأردن والعالم، خلال أزمة كورونا.”

وبين أن “محمية دبين ولأول مرة تسجل نسبة صفر زوار، والتي ساهمت في أن تستعيد التنوع الحيوي والطبيعة فيها لأنه لا يوجد أي نوع من الأنشطة البشرية يمارس داخلها”.