“بي.إن.سبورتس” تعلن بث 22 مباراة من بطولة كأس العالم بقطر مجانا

أعلنت مجموعة “بي.إن” الإعلامية اليوم السبت عن خطتها لبث 22 مباراة ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم “قطر 2022” على قناة “بي.إن.سبورتس” المجانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، احتفاءً بأول نسخة يستضيفها العالم العربي من البطولة.

ويبدأ البث المجاني بالمباراة الافتتاحية، التي تقام يوم الأحد 20 تشرين الثان/نوفمبر الجاري في استاد البيت، وتجمع بين الدولة المضيفة قطر والإكوادور.

ويتيح الإعلان للملايين من عشاق كرة القدم والعائلات في دول المنطقة الـ 24 الاستمتاع بالمواجهات الحماسية، وذلك خلال البطولة المرتقبة التي تنطلق للمرة الأولى في منطقتهم.

وتنقل قناة “بي. إن.سبورتس” المفتوحة 22 مباراة، في إطار التغطية الشاملة التي تقدمها قنوات “بي.إن.سبورتس ماكس” لكل من الـ64 مباراة في البطولة.

وتعد بي أن سبورتس” الناقل الرسمي والحصري لبطولة كأس العالم، التي تستضيفها قطر، في 24 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، علماً أنها تلعب دوراً محورياً في تسليط الضوء على هذا الحدث التاريخي على الساحة العالمية.

وقال محمد السبيعي، الرئيس التنفيذي لـ “بي.إن” الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “يسرنا أن نتمكن من بث أبرز المباريات مجاناً ليتابعها الجمهور الشغوف بكرة القدم في المنطقة، احتفالاً بإحياء البطولة الشهيرة في العالم العربي”.

وأضاف :”نحرص منذ أصبحنا الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم على استثمار جميع الفرص المتاحة لفسح المجال أمام أكبر قدر ممكن من جمهور المنطقة لمشاهدة منافسات البطولة. ونؤكد التزامنا بتوفير محتوى الشبكة لأوسع شريحة ممكنة، انطلاقاً من إدراكنا مدى أهمية هذه البطولة ودورها الجامع”. (د ب أ)