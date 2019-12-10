“بي ان سبورتس” الناقل الحصري لبطولة كأس العالم للأندية

الدوحة – الغد – تستعد شبكة القنوات الرياضية العالمية “بي ان سبورتس”، لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية (قطر 2019) بشكل مباشر وحصري على مجموعة قنواتها.

ومن المقرر أن تحتضن ثلاثة ملاعب عالمية في قطر نسخة هذا العام من البطولة خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 21 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، وسط مشاركة 3 أندية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتنافس فيما بينها للحصول على اللقب، وهم: أبطال قطر (السد القطري)، وأبطال آسيا (الهلال السعودي)، وأبطال أفريقيا (الترجي التونسي).

وسيستضيف مقدمون ومحللون بارزون في “بي ان سبورتس” وأساطير في كرة القدم، بمن فيهم محمد سعدون الكواري، ومحمد أبو تريكة، ووائل جمعة، وعبدالعزيز النصر، وأيمن جادة، والأخضر بريش، وغيرهم، مجموعة خاصة من الضيوف في مقابلات حصرية في استوديوهات “بي ان سبورتس” المخصصة للبطولة، بالإضافة إلى بث المباريات المباشرة مع التعليق باللغات العربية والإنجليزية، لضمان ألا يفوّت المشجعون لحظة واحدة من المباريات.

ومن المقرر أن ينضم ضيوف متميزون إلى استوديوهات “بي ان سبورتس”، بما في ذلك أسطورة ليفربول ومنتخب إنجلترا ستيف ماكمنمان، والأسطورة الهولندية رود خوليت، ومدافع ليفربول السابق جون آرني ريس، ولاعب المنتخب الهولندي في نهائي بطولة كأس العالم 2010 نايجل دي يونغ، لتقديم تحليلات عالمية المستوى لواحدة من أكبر بطولات كأس العالم للأندية حتى الآن.

وتبدأ تغطية بطولة كأس العالم للأندية (قطر 2019) يومياً مع البرنامج الصباحي، يليه مجموعة من البرامج الخاصة مثل: بي ان اليوم والبرنامج المسائي.

وستبث قناة beIN SPORTS HD1 المباريات حصرياً باللغة العربية، فيما ستبث قناة beIN SPORTS HD11 المباريات باللغة الإنجليزية، بينما ستبث قناة beIN SPORTS News الإخبارية محتوى حصرياً للبطولة بما في ذلك مشاهد خاصة عن الدولة المسضيفة قطر.

وستُقام المباراة الافتتاحية بين نادي السد ونادي هينجين سبورت بتاريخ 11 كانون الأول (ديسمبر) على أرض ستاد جاسم بن حمد في مدينة الدوحة بتمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، وسيتم بثها على قناة beIN SPORTS HD1.

ومن الجدير بالذكر أن مجموعة “بي ان سبورتس” تعمل في 43 دولة حول العالم، من بينها 24 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتبث المجموعة قنواتها عبر الأقمار الصناعية بتقنية 4K و Full HD وهي متاحة أيضاً على الهاتف الجوال والأجهزة اللوحية والكمبيوتر وغيرها من الأجهزة المنزلية عبر خدمة beIN CONNECT.