“بي ان سبورتس” تبث جميع مباريات “كوبا أميركا”

عمان – الغد – تستعد “بي إن سبورتس” لتقديم بطولة كوبا أميركا “البرازيل 2019″، التي طال انتظارها مباشرة وحصريا على مجموعة قنواتها المتنوعة. وتستضيف البرازيل البطولة في 5 مدن و6 مواقع مختلفة في الفترة الممتدة بين 14 حزيران (يونيو) الحالي وحتى 7 تموز (يوليو) المقبل.

وللمرة الأولى في تاريخ بطولة كوبا أميركا، ستشهد هذه النسخة مشاركة المنتخب القطري، المتوج بلقب بطولة كأس آسيا لكرة القدم، كأول منتخب عربي يشارك في هذه البطولة، إلى جانب نظيره الياباني.

كما يمكن للمشاهدين الاستفادة من عرض beIN الصيفي ومشاهدة القنوات المخصصة لبطولة كوبا أميركا البرازيل 2019 على مدار الساعة، مع 12 ساعة من الأفلام الوثائقية الحصرية حول المنتخب القطري لكرة القدم وحياة ليونيل ميسي ونيمار بالإضافة إلى 60 مباراة تاريخية، بما في ذلك المباريات الأسطورية لمنتخبات البرازيل والأرجنتين وتشيلي والأورغواي.

سيكون هناك نخبة من نجوم “بي إن” من جميع أنحاء العالم العربي والعالم، بمن فيهم أيمن جادة، نبيل معلول، محمد أبو تريكة، محمد سعدون الكواري ولخضر بريش للتعليق على المباريات في استوديوهات كوبا أميركا البرازيل 2019 لضمان ألا يفوت المشجعين أي لحظة من التشويق.

بدورها، ستقدم منصات “بي ان سبورتس” الرقمية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي المقالات والقصص حول مشاركة قطر إلى جانب مجموعة من الأفلام الوثائقية الحصرية حول أفضل الفرق والمباريات التي شهدها بطولة كوبا أميركا.

وسيتم إجراء استطلاعات رأي تفاعلية حتى يتمكن المشاهدون من التصويت لأفضل الفرق واللاعبين خلال البطولة.

وستوفر “ماتش سنتر” بيانات إحصائية وتاريخية مباشرة في جميع لحظات المباريات، كما ستتاح للمشاهدين فرصة المشاركة في المناقشات حول أحداث المباريات مباشرة عبر منصات “بي ان سبورتس” الرقمية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.