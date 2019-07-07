“بي ان سبورتس” تجمع مبادرة إلهام الجيل القادم ببرنامج “الجيل المبهر”

الدوحة، قطر – انطلاقا من إيمانها بقدرة البث على إلهام الجيل التالي من الرياضيين والمشجعين ودفعهم للمشاركة في مختلف الرياضات بغض النظر عن عرقهم أو خلفيتهم، وسواء كانوا ذكوراً إم إناثاً، بثت “بي ان سبورتس” ، برنامجاً خاصاً يسلط الضوء على شراكة “بي ان” مع برنامج “الجيل المبهر” وأهمية المبادرتين في تنمية وتشجيع الرياضة النسائية.

واستضاف البرنامج، المهاجمة الإنجليزية ولاعبة يوفنتوس ليان ساندرسون، ومدربة “الجيل المبهر” لكأس العالم 2022 غلوريا كوالمي، ومديرة البرامج في برنامج “الجيل المبهر” ايزابيل غولتريسا، وإطلالة خاصة من ناديا نديم لاعبة فريق باريس سان جيرمان.

ووجه فريق “الجيل المبهر” دعوة للنجمة ليان ساندرسون من أجل القيام بجولة في “جناح الإرث” وبعد ذلك شاركت في جلسة تدريب لا تنسى في “ستاد خليفة الدولي”، الذي سيكون أحد الاستادات التي ستجري فيها مباريات كأس العالم 2022.

نظم برنامج #الجيل_المبهر اليوم فعالية في ملعب المتحف الوطني لكرة القدم في ساو باولو بمشاركة عدد من أطفال المدينة وبطل @fifaworldcup_ar وسفير @roadto2022 لاعب كرة القدم البرازيلي @officialcafu والأمين العام للجنة العليا @halthawadi وأساطير الكرة القطرية، بالتعاون مع مؤسسة ابروكاد pic.twitter.com/jfEAdOxjCY — Supreme Committee for Delivery & Legacy (@SCcorporate) June 22, 2019

ويعد هذا التعاون خطوة أخرى في التأكيد على أهمية مبادرة “إلهام الجيل القادم” العالمية، لتشجيع النساء في جميع أنحاء العالم على ممارسة المزيد من الرياضة التي ستوفر من خلالها الشبكة، منصة عالمية للفعاليات والمواهب التي لم تتح لها فرصة الظهور الذي تستحقه، وكانت بطولة كأس العالم للسيدات أول بطولة لهذه المبادرة.

وناقش البرنامج الخاص – الذي تم بثه يوم أمس السبت ، العديد من القضايا ومن بينها أهمية الأشخاص الذين يعتبرون قدوة ومثلا أعلى، والدعم الأسري والمزايا الصحية لممارسة الرياضات المختلفة، وكذلك الاختلافات الثقافية والنظرة للفتيات اللواتي يلعبن كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.

كما انضمّت نجمة باريس سان جيرمان ومنتخب الدنمارك ناديا نديم للمناقشة عن المبادرة من فرنسا ، حيث قالت نديم: “من المهم جدا أن يكون هناك نساء قدوة لتحفيذ الجيل القادم. عندما نرى نساء وصلت لهذه المراتب العليا تزيد الثقة بالنفس عند الآخرين”.

كما ناقش الضيوف بطولة كأس العالم للسيدات 2019 التي حققت نجاحاً باهراً، ونمو رياضة كرة القدم للسيدات والرياضات الأخرى بشكل عام.

وتعتبر بطولة ويمبلدون 2019 التي تجري هذا الشهر، البطولة الثانية من التي تبث على قنوات “بي ان سبورتس” وإضافة إلى هاتين البطولتين، تبث الشبكة القطرية آلاف الساعات من الرياضات النسائية خلال العام، والتي ستقدم تحت مظلة المبادرة، بما فيها تغطية بطولة رولان غاروس للتنس وغيرها من البطولات المهمة.