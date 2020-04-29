تآلف الخير وحياة اف ام تطلقان “صنائع المعروف”

عمان – الغد – تطلق شركة تآلف الخير الخميس، وبالتعاون مع اذاعة حياة اف ام حملة تحت عنوان صنائع المعروف تقي صنائع السوء.

ومن المقرر انطلاق الحملة في بث يوم مفتوح عبر أثير حياة اف ام الساعة العاشرة صباح الخميس الموافق 30 نيسان وحتى ما بعد منتصف الليل.

وقال رئيس شركة تآلف الخير إيهاب الذيب إن الحملة تهدف لجمع التبرعات لاطعام 20 ألف أسرة من الأسر المسجلة لدى الشركة بالتعاون مع 53 جمعية مسجلة لدى الشركة داخل الأردن، وفي قطاع غزة المحاصر.

وأضاف أن الشركة ستقدم طروداً غذائية وافطار صائم للأسر في الأردن وغزة، اضافة الى استمرارها في تنفيذ مشروع سقاية الذي قام بتوفير المياه في أكثر من ألفي مشروع في 10 بلدان اسلامية.

وبين أن الانسان لا يعلم نعمة الماء النظيف، فتلوث الماء يودي بحياة أكثر من 330 ألف طفل سنويا، فمشروع سقاية يعد من الصدقات الجارية المستمرة.

وأعلن أن باكورة أعمال الشركة للعام الحالي مشروع مآذن الهادف لبناء المساجد لتقديمها للمسلمين الذين يعانون الأمرين من اضطهاد الآخر لهم.

ولفت إلى أن أبواب الخير من قبل الشركة مستمر، معرباً عن أمله أن يقوم مستمعي الاذاعة بدعم حملاتها حتى يبقى الخير مستمر للجميع.

وأشار إلى أن الشركة مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة وتعمل في 14 بلداً اسلاميا ونصف عملها يتم في الأردن، وتعمل تحت شعار وكلنا وتوكل، لتنفيذ الخدمات عن من يرغب بالخير وهو غير قادر على تنفيذه بنفسه.

بدوره، أكد رئيس هيئة مديري اذاعة حياة اف ام المهندس موسى الساكت أن الحملة تأتي في توقيت مهم خاصة مع انتشار جائحة كورونا، وتأتي استمرارا لجهود الاذاعة ورسالتها بمسؤوليتها الاجتماعية.

وقال الساكت إن توفير الحملة لافطار الصائم يذكرنا بموائد الرحمن التي كانت منتشرة في كافة أرجاء الوطن ولكن الظروف الحالية حالت دون ذلك.

وأضاف أن الاذاعة وكعادتها تعتمد على مستمعيها وتعقد الأمل عليهم لدعم اخوانهم المسلمين المستضعفين في كل مكان، لشرب ماء نظيف وأداء صلواتهم في مساجد تليق بهم.

وبين أن الاذاعة مستمرة في تأدية رسالتها الاجتماعية على أكمل وجه، بالاضافة إلى رسالتها الاعلامية من خلال باقة متنوعة من البرامج الاخبارية والاجتماعية والخدمية في سبيل ايصال المعلومة الصحيحة للمواطن الأردني.