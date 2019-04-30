تأبين الزميل صالح عربيات السبت القادم في السلط

عمان – الغد- يُقام في تمام الساعة السادسة من مساء يوم السبت الموافق 4/5/2019 حفل تأبين المرحوم بإذن الله الكاتب الصحفي صالح عبدالكريم عربيات فقيد الوطن والأسرة الصحفية والإعلامية، بحضور فعاليات رسمية وشعبية.

ويقام الحفل في مركز السلط الثقافي كلمسةِ وفاءٍ وتخليداً لروح الفقيد الذي قضى عمره يحصد بمناجل البسطاء .. وصوتهم الحق..

ويتضمن برنامج حفل التأبين لوحات محبة وتقدير وكلمات لشخصيات وطنية وإعلامية ولعائلة الفقيد الغالي، يشارك فيه عدد كبير من كبار رجال السياسة والإعلام ، كما تم إصدار كتيب خاص جُمِع فيه مقالات الفقيد ، وإعداد فيديو خاص يتضمن ومضات تلفزيونية عن مسيرته المشرّفة يُبرِز مناقب وإنجازات الفقيد لعرضه في الحفل.

وقدّم المرحوم العربيات نموذجاً مهماً بين كُتّاب الأعمدة في الصحف اليومية والمواقع الإخبارية، وشكّل حالة لافتة بإبداعه وتميّزه في طرح القضايا الوطنية وتقديمها بصورة ساخرة.

وتوفي المرحوم عربيات يوم الثلاثاء 26/2/2019 عن عمر يناهز 40 عاماً بعد معاناته مع المرض، وكان يصنف من الكتاب الساخرين المميزين وكتب في جريدة العرب اليوم ومن ثم في جريدة الغد وعمل في هيئة الإعلام .

الأسرة الأردنية اليوم تترحم على شاب يافع كبير الحرف والموقف .. ترك بصمات لن يمحوها الزمان ولن ينساها أبناء الوطن جميعاً .. فيبقى حاضراً في الذاكرة والتاريخ .