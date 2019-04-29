تأثير الهرمونات على النوم

عمان- تعد الهرمونات مسؤولة عن تغييرات كثيرة تصيب الجسم، فهي تساعد على النمو والإنجاب، كما تنظم الشهية وغير ذلك. فليس من المفاجئ أن نعرف أن الهرمونات تؤثر بنمط النوم بأساليب مختلفة، وهذا بحسب موقع “www.avogel.co.uk” الذي قدم الآتي حول بعض الهرمونات التي تؤثر على النوم:

– الإستروجين: وهو هرمون يتواجد لدى الرجال والنساء، وعادة ما يرتبط بالصحة الإنجابية ويلعب دورا مهما في الدورة الشهرية، غير أن له وظائف أخرى. فللإستروجين مستقبلات في أماكن الجسم كافة. فهو يساعد الجسم على استخدام السيروتونين وله وظائف أخرى.

ومع تقدم السن، تتذبذب مستويات الإستروجين، خصوصا أثناء الدورة الشهرية لدى النساء. ولكن مع اقتراب انقطاع الحيض تنخفض مستوياته بشكل كبير مما يؤدي إلى الأعراض المعروفة والتي تتضمن اضطراب الدورة الشهرية والهبات الساخنة والتقلبات المزاجية وآلام المفاصل والعضلات.

ومن غير المستغرب أن تؤدي هذه الأعراض وحدها إلى اضطراب نمط النوم، فعلى سبيل المثال، تعطل الهبات الساخنة من النوم وتؤدي التقلبات المزاجية إلى صعوبة الخلود إليه، وفضلا عن ذلك، فإن الإستروجين يؤثر على كيفية استخدام الجسم للمغنيسيوم، والذي يعد معدنا محوريا للنوم.

– البروجيسترون: كما هو الحال في الإستروجين، فالبروجيسترون معروف بكونه هرمونا أنثويا، فهو يساعد على الحفاظ على بطانة الرحم وله وظائف أخرى مشابهة. وبالإضافة إلى ذلك، فهو يعد مهما للقيام بالوظائف الدماغية كما يمتلك خصائص مضادة طبيعيا للقلق. ويعتقد أنه يساعد على الخلود في النوم بشكل أسرع وفي الحصول على مرات استيقاظ أقل أثناءه.

وكما هو الحال في الإستروجين، فإن هبوط مستويات البروجيسترون يسبب مشاكل في النوم لدرجة ينصح معها بأخذ المكملات للحصول على نوم كاف ومريح.

– التستوستيرون: وهو هرمون ذكوري، ولكن كما هو الحال في الإستروجين، فإنه ليس مقتصرا على الذكور، فالإناث يمتلكنه أيضا ويلعب دورا مهما في حالتهن الصحية. ترتبط المستويات المنخفضة من التستوستيرون بمشاكل النوم. فإن كنت تعاني من مشاكل في النوم، فإن ذلك سيؤدي إلى حلقة مفرغة كون عدم الحصول على نوم كاف يؤثر على مستويات التستوستيرون في الجسم ويؤدي إلى خفضها، وهبوط مستوياته يؤدي بدوره إلى الأرق. ويذكر أن هناك أمورا تساعد على رفع مستويات التستوستيرون منها أنواع معينة من الرياضة، فضلا عن الأغذية الغنية بالزنك وفيتامين (د).

– الكورتزول: يعرف هذا الهرمون بأنه هرمون الضغط النفسي، والذي تنتجه الغدد الكظرية. يساعد هذا الهرمون على تنظيم الاستقلاب والتقليل من الالتهاب. وعند إطلاقه، فإن مستويات السكر في الدم وضغط الدم يرتفعان استعدادا لممارسة نشاط جسدي. وعادة ما يكون هناك ارتفاع في مستويات الكورتزول في ساعات الصباح المبكر، مما يجعلك تشعر بالنشاط والانتعاش، أما مع تقدم اليوم فإن مستوياته تنخفض.

ولكن في حالة الإصابة بالضغط النفسي، فإن مستويات الكورتزول ترتفع مما يجعلك تشعر باليقظة، وهذا بدوره يؤثر سلبا على إمكانية الحصول على نوم كاف.

ليما علي عبد

مترجمة طبية وكاتبة محتوى طبي

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