تأجيل أقساط المقترضين من صندوق التنمية والتشغيل لـ 6 أشهر

عمان-الغد– أوعز رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى وزير التنمية الاجتماعية ووزير العمل المكلّف/ رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل أيمن المفلح بالنظر في تأجيل تسديد الأقساط للمقترضين من الصندوق، للتخفيف من الأعباء الاقتصاديّة المترتبّة على المواطنين، في ظلّ الظروف التي تمرّ بها المملكة بسبب تداعيات جائحة كورونا.



ويأتي ذلك التزاماً بالتوجيهات الملكيّة السامية في متابعة كل ما شأنه التخفيف عن المواطنين في مثل هذه الظروف.



وتنفيذاً لتوجيه رئيس الوزراء، قرّر مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة وزير التنمية الاجتماعيّة وزير العمل المكلّف أيمن المفلح تأجيل الأقساط المترتّبة على المقترضين لمدّة ستّة أشهر، ودون أن تترتّب عليهم أية فائدة أو مرابحة على الأقساط المؤجلة، إلا إذا رغب المقترض عدم التأجيل.



وأكد المفلح أن عدد المستفيدين من قرار المجلس سيصل إلى 26 ألف مشترك، ما يسهم في التخفيف من الأعباء المترتبة على المواطنين في هذه الظروف الاستثنائية التي تشهدها المملكة نتيجة استمرار جائحة كورونا، ومع قرب حلول شهر رمضان المبارك.



وبين المفلح أنّه سيتمّ تأجيل كل قسط من الأقساط على جميع مقترضي الصندوق لجميع البرامج الإقراضية والتي تستحق من تاريخ 2021/4/1 وحتى تاريخ 2021/9/30 لمدة 6 أشهر والتي تلي آخر شهر يستحق فيه آخر قسط.