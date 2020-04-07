تأجيل أقساط تمويلات المستفيدين من صندوق الائتمان العسكري

عمان- قرر صندوق الإئتمان العسكري تأجيل سداد أقساط تمويلات المستفيدين من خدمات الصندوق لشهر نيسان الحالي.

وأكدت إدارة الصندوق في بيان اليوم الثلاثاء، أنه سيتم اقتطاع قيمة قسط شهر نيسان الجاري بعد تاريخ استحقاق آخر قسط في عمر التمويل، وبدون أيّة رسوم أو عمولات إضافية على هذا التأجيل، وسيتم إيداع قيمة رواتب المنتسبين لهذا الشهر في حسابات الرواتب لدى الصندوق أو لدى البنوك التي يدفع فيها راتب المنتسب عادة كاملة دون أي اقتطاع لقسط التمويل.

وأوضحت ان هذه الخطوة جاءت بتوجيهات رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي للتيسير على حماة الوطن من بواسل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، في ظل الظروف الاستثائية التي يمر بها الوطن.

بترا