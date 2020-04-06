تأجيل أقساط مقترضي صندوق توفير البريد لشهري نيسان وأيار

عمان- قرر رئيس مجلس إدارة صندوق توفير البريد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى غرايبة تأجيل أقساط شهري نيسان وأيار لعام 2020، لجميع مقترضي الصندوق دون ان يترتب عليهم أية مبالغ إضافية.

وبحسب بيان صحفي اليوم الاثنين، فإن هدف هذا القرار هو التخفيف من الأعباء المالية الجديدة التي لحقت بالمواطن جراء فيروس كورونا.

بترا