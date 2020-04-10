تأجيل أكثر من 900 بطولة للتنس بسبب كورونا

مدن – أعلن الاتحاد الدولي للتنس عن سلسلة من التدابير تستهدف خفض نفقاته نتيجة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويستثمر الاتحاد بصفته منظمة غير ربحية 90 % من إيراداته للبرامج التي تعزز نمو واستدامة التنس على مستوى العالم عبر مشروعات تنتشر في 210 بلدان أعضاء.

وفي ضوء الأزمة الحالية، تم تأجيل أكثر من 900 بطولة في جميع دورات الاتحاد، بما في ذلك كأس الاتحاد 2020 ولا يزال تاريخ استئناف النشاط غير معلوم.

ومن أجل حماية الأعمال ورياضة التنس على المدى الطويل، يقوم الاتحاد اعتبارا من الجمعة بتنفيذ سلسلة من التدابير، تشمل عمل إدخارات في عدة مشروعات وخطة حماية عمل الموظفين واستخدام صناديق الاحتياطيات.

وتتضمن خطة حماية والعمل الفصل المؤقت لنحو نصف موظفي الاتحاد.

وسيواصل الموظفون المتبقون العمل للحفاظ على الخدمات الأساسية المقدمة لكن مع تخفيض أجورهم بنسبة 10%.

وستخفض رواتب المسئولين التنفيذيين بنسبة 20%، في حين أن رئيس الاتحاد، الأمريكي ديفيد هاجرتي، قد خفض راتبه طواعية بنسبة 30% لمدة عام.

وفي هذا الصدد، قال هاجرتي “هدفنا هو ضمان النمو والاستدامة لرياضتنا على المدى الطويل بالتعاون مع 210 بلدان أعضاء، لذلك نحن نتخذ قرارات صعبة على المدى القصير حتى نتمكن من الاستمرار في تقديم التنس للأجيال القادمة حول العالم”. – (إفي)