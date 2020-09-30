تأجيل إعلان قائمة إساءة الاختيار ليوم الخميس

عمان – أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الأربعاء، تأجيل إعلان قائمة إساءة الاختيار إلى يوم غد الخميس.

وأوضح مدير وحدة تنسيق القبول الموحد الناطق الإعلامي باسم الوزارة، مهند الخطيب، في تصريح، أن القائمة تم تجهيزها وسيتم تأجيل إعلانها لغد الخميس لمزيد من إجراءات التدقيق.

وأعلنت الوزارة، الثلاثاء، أنه وفقاً لقرار مجلس التعليم العالي فسيتم إعلان أسماء الطلبة غير المقبولين (فئة إساءة الاختيار) الحاصلين على ثانوية عامة أردنية للعام (2020) فقط، ضمن قائمة القبول الموحد، وحسب معدلات القبول التنافسية، والشواغر المتاحة في تخصصات الجامعات الأردنية، والذين يبلغ عددهم 11283 طالباً وطالبة، مساء اليوم الأربعاء الموافق 30 /9 / 2020.–(بترا)