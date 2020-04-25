حياتنافنون

تأجيل الأجزاء الجديدة من “الرجل العنكبوت” بسبب كورونا

منذ 59 دقيقة
"Spider-Man: Far from Home"
"Spider-Man: Far from Home"

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لوس آنجليس-أجلت ستوديوهات “سوني بيكتشرز” عرض جميع أفلام سلسلة “الرجل العنكبوت” بما فيها الجزء الجديد من “Spider-Man: Far from Home” الذي سيقوم ببطولته توم هولاند مجددا.

وهكذا سيطرح الجزء الثالث من سلسلة “الرجل العنكبوت” الجديدة في دور العرض في الخامس من نوفمبر/تشرين ثان من عام 2021 بدلا من شهر يوليو/تموز المقبل كمان كان مقررا في البداية عقب اتفاق بين “ديزني” و”سوني”.

ولم يتم الإعلان بعد عن اسم هذا الفيلم الذي كان على وشك الإلغاء بعدما فسخت “ديزني”، مالكة “مارفل ستوديوز”، و”سوني بيكتشرز” المالكة لحقوق “الرجل العنكبوت” اتفاق التعاون بينهما، إلا أن توم هالاند تتدخل لإنقاذ المشروع الذي تسبب فيروس كورونا المستجد في تأجيله.

وتقرر أيضا تأجيل عرض الجزء الجديد من فيلم الرسوم المتحركة “Spider-Man: Into the Spider-Verse” ليعرض في أكتوبر/تشرين أول 2022.

وبعد دقائق من إعلان “سوني” عن مواعيد العرض الجديدة، أعلنت “ديزني” عن تأجيل عرض فيلم “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” إلى 25 مارس/آذار 2022.

كما تأكد أيضا تأجيل الجزء السابع والثامن من سلسلة “Mission: Imposssible” للنجم توم كروز إلى آواخر 2021 وآواخر 2022 على الترتيب، بحسب ستوديوهات “باراماونت”.(إفي)

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