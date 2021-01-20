تأجيل المباريات المتبقية من دوري الدرجة الأولى بسبب الأحوال الجوية

عمان – الغد – قرر اتحاد كرة القدم، تأجيل المباريات المتبقية من منافسات الجولة قبل الأخيرة، من دوري الدرجة الأولى 2020، والتي كان من المقرر أن تقام اليوم الاربعاء وغداً الخميس 20 و21 كانون الثاني (يناير) الجاري، حفاظاً على سلامة اركان اللعبة، بسبب الظروف الجوية السائدة.

وتقرر أن تستكمل الجولة يومي الجمعة والسبت 22 و23 الجاري، وعند الساعة الثانية عصراً.

ويلتقي الجمعة كفرسوم مع البقعة على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، والسرحان مع الجليل على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، وذات راس مع اتحاد الرمثا على ملعب الأمير فيصل بالكرك.

وتختتم الجولة السبت، حيث يلتقي دار الدواء مع العربي على ستاد الأمير محمد، والطرة مع بلعما على ملعب الأمير هاشم.

يذكر أن منافسات الجولة انطلقت أمس الثلاثاء وشهدت فوز مغير السرحان على اليرموك 3-0، والكرمل على منشية بني حسن 2-1.