تأجيل النطق بالحكم على أسرى نفق الحرية.. واستمرار معاناتهم من سوء المعاملة

غادة الشيخ- أجلت محكمة الاحتلال الإسرائيلية في جلستها التي عقدتها اليوم الثلاثاء، النطق بالحكم لبعض أسرى “نفق الحرية” الفلسطينيين حتى الـ11 من شهر نيسان/ أبريل المقبل، والتي كان من المفترض أن تنطق بها اليوم.

جاء ذلك على لسان محامية الأسرى حنان الخطيب في تصريح لـ”الغد”، حيث أفادت أنه تم تأجيل النطق بالحكم لجزء من أسرى “نفق الحرية” وجزء آخر تم تقديم طعونات للعقوبة بحقهم، سواء من النيابة العامة أو محامي الدفاع، فيما تطالب النيابة العامة بالحكم بالعقوبة القسوى لهم وفق القانون الإسرائيلي والتي تقضي بسبع سنوات سجن للأسرى الذين تسللوا من المعتقل، وثلاث سنوات للأسرى الذين ساعدوهم على الهروب.

وبينت الخطيب، أن اللافت في جلسة اليوم ما ورد على لسان بعض الأسرى من عرض لظروف الاعتقال التي يتعرضون لها والتي تفتقر لأبسط المعايير الإنسانية، سواء في الزنازين الانفرادية التي يقبعون بها، أو انحصار اللوازم الحياتية بغطاء واحد فقط (بطانية)، وكتاب القرآن الكريم، ناهيك عن وجبات الطعام التي تقدم باردة ولا ترتقي للتناول الإنساني لها.

وأضافت، أن أحد الأسرى عرض تجربته خلال المحكمة بأنه منذ يوم الأربعاء الماضي يطالب إدارة السجون بعرضه للعيادة الطبية بسبب شعوره بالمرض والوهن والإعياء، وحتى اللحظة لم توافق الإدارة على ذلك، ناقلاً على لسان السجانين عندما يُنبّههم بأنهم يخالفون القانون بمنع عرضه لطبيب بقولهم: “نحن نتصرف كيفما نشاء وليس وفق القانون”.

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