تأجيل النظر بقضية “حل نقابة المعلمين” إلى الخميس

حمزة دعنا

عمان- قررت محكمة غرب عمان، اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في القضية المرفوعة من قبل اثنين من أولياء أمور الطلبة، طالبا فيها بحل مجلس نقابة المعلمين.

وقال محامي نقابة المعلمين بسام فريحات لـ”الغد”، إنه تم تأجيل النظر في القضية إلى يوم غد الخميس لقبول القضية الشكلي في الطلبات المقدمة، ولن يتم البت في القضية، مشيرا إلى تقديمه طلبين أمام هيئة المحكمة لرد الدعوى شكلاً لعدم الخصومة والثاني رد الدعوى لبطلان الإجراءات.

يشار إلى أن وليي الأمر قاما بتقديم شكوى على نقابة المعلمين للمطالبة بحل مجلس النقابة.