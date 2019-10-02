أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

تأجيل النظر بقضية “حل نقابة المعلمين” إلى الخميس

منذ ساعة واحدة
مقر نقابة المعلمين في عمان - (أرشيفية)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

حمزة دعنا

عمان- قررت محكمة غرب عمان، اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في القضية المرفوعة من قبل اثنين من أولياء أمور الطلبة، طالبا فيها بحل مجلس نقابة المعلمين.

وقال محامي نقابة المعلمين بسام فريحات لـ”الغد”، إنه تم تأجيل النظر في القضية إلى يوم غد الخميس لقبول القضية الشكلي في الطلبات المقدمة، ولن يتم البت في القضية، مشيرا إلى تقديمه طلبين أمام هيئة المحكمة لرد الدعوى شكلاً لعدم الخصومة والثاني رد الدعوى لبطلان الإجراءات.

يشار إلى أن وليي الأمر قاما بتقديم شكوى على نقابة المعلمين للمطالبة بحل مجلس النقابة.

مقالات ذات صلة

بدء إغلاق تقاطع الإرسال/ الحرية الجمعة لإنشاء التقاطع الجديد

منذ 13 دقيقة
مبنى وزارة الخارجية- (أرشيفية)

الإفراج عن أردنيين محتجزين في ليبيا

منذ 20 دقيقة

المدعي العام يباشر التحقيق بشكوى معلمات ضد ولية أمر طالبة اعتدت عليهن

منذ 26 دقيقة

توقيف معلم في الكرك إثر شكوى من والدة طالبة

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock