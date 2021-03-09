تأجيل امتحان الشامل دورة الربيع إلى إشعار آخر

عمان – الغد – قرر رئيس جامعة البلقاء التطبيقية ورئيس اللجنة العليا لامتحان الدرجة الجامعية المتوسطة (الشامل) الأستاذ الدكتور عبدالله الزعبي تأجيل فعاليات الامتحان للدورة الربيعية للشامل 2021 بشقيه العملي والنظري الى إشعار آخروذلك نظرا لتطورات الحالة الوبائية الخاصة بفيروس كورونا.

وهذا وسيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة لامتحان الدورة الربيعية لاحقا، وحسب ما تقتضيه الحالة الوبائية.

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