تأجيل انتخابات أطباء الأسنان إلى 28 الشهر المقبل

محمد الكيالي

عمان- أصدر وزير الصحة الدكتور غازي الزبن قرارا بتأجيل انتخابات نقابة أطباء الأسنان التي كان من المقرر اجراؤها في 17 الشهر الجاري إلى 28 من حزيران (يونيو) المقبل.

وقال المتحدث الإعلامي باسم نقابة أطباء الأسنان الدكتور عمر القواسمي، ان النقابة تلقت نسخة من قرار وزير الصحة، كما أعلنت النقابة عن تأجيل اجتماع الهيئة العامة للنقابة الى 21 من الشهر المقبل قبل اسبوع من موعد انتخابات النقابة.

وبين القواسمي ان مجلس النقابة قد تلقى نحو 9 عرائض تطالبه بمخاطبة وزير الصحة بتأجيل الانتخابات، مشيرا الى ان من بين الذين طالبوا بتأجيل الانتخابات، 3 أطباء مرشحين لمنصب النقيب.

واستند الزبن في قرار التأجيل إلى المادة 37 من قانون النقابة التي تخوله تأجيل الانتخابات في حال توفر ظروف استثنائية، بحسب القواسمي.

وكان تأجيل انتخابات نقابة اطباء الأسنان قد أثارت جدلا واسعا في الآونة الاخيرة بين أعضاء الهيئة العامة في النقابة بعد أن طالب عدد منهم بضرورة التأجيل فيما دعت فئة أخرى إلى عدم التأجيل على اعتبار ان شهر رمضان المبارك ليس ظرفا استثنائيا يستوجب التأجيل.

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