عمان- الغد- قرر مجلس نقابة الصحفيين تأجيل انتخابات الصحفيين وتمديد فترة دفع الرسوم إلى إشعار آخر.

وفيما يأتي نص البيان:

في ضوء الظروف الراهنة وتداعيات فيروس كورونا والتزاما باجراءات السلامة العامة للحد من انتشار الفايروس وحرصا من المجلس على سلامة الزملاء واستنادا الى القرارات الحكومية المتخذة وقياسا على ماورد في التشريعات العامة داخل المملكة يعلن مجلس نقابة الصحفيين مايلي :

– تأجيل انعقاد اجتماع الهيئة العامة المقرر في العاشر من الشهر المقبل الى أن تزول الأوضاع العامة المرتبطة باجراءات الحد من انتشار فيروس كوورنا .

– في اطار المصلحة العامة وحرصا على سلامة الزميلات والزملاء وقياسا على ما ورد في القوانين والتشريعات العامة تمدد فترة تسديد الرسوم والالتزامات المالية الى 30/4/2020 بحيث يعاد النظر في القرار تبعا لتطورات الحالة المرتبطة بالاجراءات الاحترازية للحد من هذا الوباء .

– وبالرجوع الى قانون نقابة الصحفيين فقد نصت المادة 41 منه على ” اذا حالت ظروف قاهرة دون اجراء انتخابات المجلس يستمر المجلس القديم في اعماله وممارسة صلاحياته الى ان تتمكن الهيئة العامة من انتخاب مجلس جديد”.

– تأجيل التقدم بطلبات لجائزة الحسين للابدع الصحفي الى اشعار اخر وسيعلن عن الموعد الجديد في حينه.

– يعرب المجلس عن اعتزازه بالاجراءات النوعية وغير المسبوقة التي تقوم بها الحكومة وكافة الجهات المعنية وبتوجيهات ومتابعة مستمرة من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه لحماية المواطنين ومواجهة هذا الوباء. كما يعرب عن اعتزازه بشكل خاص بالدور الكبير الذي تقوم القوات المسلحة والأجهزة الامنية بهذا الخصوص.

– يؤكد المجلس اعتزازه بالدور الكبيرة الذي تقوم به مختلف وسائل الاعلام المحلية بالتعاطي الايجابي مع المشكلة ودعم جهود الحكومة وكافة الجهات ذات العلاقة للحد من انتشار المرض .. كما يؤكد أهمية الأخذ بمتطلبات الوقاية والسلامة العامة للزميلات والزملاء وهم يؤدون مهامهم على أكمل وجه وضرورة حمل البطاقات الصحفية التعريفية.

– يهيب المجلس بالاخوات والأخوة المواطنين الالتزام بالتعليمات والاجراءات الصادرة عن الحكومة والجهات المعنية حفاظا على سلامتهم وتعزيزا للاجراءات الاحترازية لضمان السلامة العامة في المملكة.

– ندعو الله تعالى أن يحفظه الله بلدنا آمنا مطمئنا وقيادته من كل مكروه وأن يجنبنا تداعيات هذ الوباء .