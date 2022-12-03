تأجيل انتخابات “تجارة العقبة” بسبب عدم اكتمال النصاب

أحمد الرواشدة

العقبة – قرر رئيس هيئة الاشراف على انتخابات غرفة تجارة العقبة محمد الطورة تأجيل انتخابات مجلس ادارة غرفة تجارة العقبة الى يوم السبت القادم بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للهيئة العامة للغرفة .

وحددت غرفة تجارة العقبة مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز مركزا للاقتراع في انتخابات الغرفة التي يتنافس فيها 18 مترشحا موزعين على كتلتين، فيما يبلغ عدد المقترعين 1625 ناخبا من أصحاب الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في محافظة العقبة ويمثلون مختلف القطاعات التجارية في المدينة السياحية التجارية الجنوبية .

ويتنافس على مقاعد مجلس إدارة الغرفة 18 مترشحا هم: جمال زيتون ونائل الكباريتي وموسى رزق ورامي الرياطي ومنصور شعث وسلامه المعايطه ومعن الزريقات وصباح أبو العز وأحمد شاهين وخماش ياسين وواصل الخصاونه وكامل القدره وعبد القادر الملاحيم وأسامه أبو طالب وعبد الله عابدين وسمير الخنشيري ونضال ذباح الجمل وإبراهيم فرجيان.

وتأسست غرفة تجارة العقبة عام 1965 ، وتسعى لخدمة الأعضاء وتلبية احتياجاتهم وتقديم أحدث المعلومات عن السوق والاقتصاد والمساعدة في فتح أسواق التجارة الدولية وحل الخلافات التجارية بالتحكيم وتشجيع ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإصدار شهادات المنشأ وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية.