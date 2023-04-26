تأجيل انطلاقة بطولة الدرع لأسبوع واحد

عمان- الغد- كشف نائب أمين عام اتحاد الكرة فليح الدعجة عن تأجيل انطلاقة بطولة درع الاتحاد لأسبوع واحد، لتبدأ في الحادي عشر من شهر أيار (مايو) المقبل بدلا من الرابع من الشهر ذاته.

وبين الدعجة في مقابلة تلفزيونية، بأن مطالب الأندية خلال اجتماع الاتحاد معهم كانت تتمثل بعدة أمور، وأبرزها تأجيل انطلاقة البطولة التنشيطية، ليلجأ الاتحاد اليوم إلى الموافقة على تأجيلها لأسبوع واحد فقط، لتستعد الأندية بصورة أفضل لأول بطولات الموسم الكروي الجديد 2023-2024.

وتقام بطولة “درع المئوية” بنظام الدوري من مرحلة واحدة بمشاركة فرق المحترفين وعددهم 12 فريقا، حيث ستقام المباريات أيام الخميس والجمعة والسبت.

ويفتتح الفيصلي حامل لقب درع الاتحاد الموسم الماضي مشوار الدفاع عن اللقب بمواجهة مغير السرحان، فيما يواجه الوحدات نظيره سحاب، ويلتقي الحسين إربد مع نظيره السلط، والرمثا مع الجليل، وشباب العقبة مع معان، وشباب الأردن مع الأهلي.