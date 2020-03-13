تأجيل “باها الأردن” في إطار الوقاية من فايروس “كورونا”

أيمن وجيه الخطيب

عمان- يخيّم هاجس فيروس كورونا، على الفعاليات الرياضية المقامة حول العالم، ومنها رياضة السيارات، حيث يراقب الاتحاد الدولي للسيارات “فيا” عن كثب، الوضع المتطور في أعقاب انتشار وباء “كورونا”، الذي اندلع في بداية العام، وذلك بالتنسيق مع الأندية الأعضاء التابعة للإتحاد الدولي، والسلطات ذات الصلة بما في ذلك الحكومات ومنظمة الصحة العالمية، وبإشراف رئيس اللجنة الطبية للاتحاد الدولي للسيارات البروفيسور جيرار سايلانت.

وفي ظل ذلك، سيدرس الاتحاد الدولي للسيارات الغاء أو اقامة سباقاته القادمة، وإذا لزم الأمر، سيتخذ أي إجراء مطلوب للمساعدة في حماية مجتمع رياضة السيارات العالمي، والجمهور الأوسع.

وكانت الصين أولى ضحايا الفيروس، حيث قرر الاتحاد الدولي لسباقات السيارات “فيا”، تأجيل سباق الجائزة الكبرى لفورمولا 1، في الصين، والذي كان من مقررا في 19 أبريل (نيسان) المقبل في شنجهاي.

وفي الشرق الأوسط، أعلنت قطر تأجيل رالي قطر (احدى جولات بطولة الشرق الأوسط للراليات)، وأعلن منظمو بطولة العالم لسباقات فورمولا E للسيارات الكهربائية، المقرر في 6 حزيران (يونيو) المقبل في إندونيسيا، عن تأجيل البطولة بسبب مخاوف من فيروس كورونا، بعد إلغاء سباقي سانيا في الصين وروما في إيطاليا بسبب الفيروس.

وأعلن منظمو سباق جائزة فيتنام الكبرى، اليوم الجمعة، الغاء المرحلة الثالثة من بطولة العالم للفورمولا 1، والذي كان مقررا في الخامس من نيسان (أبريل) المقبل، تأجيله الى موعد يحدد لاحقا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما ألغيت جائزة إستراليا الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، بسبب تفشي الفيروس، قبل ساعات من انطلاق التجارب الحرة الأولى في حلبة ألبرت بارك، وألغت قطر سباق موتو جي بي في جائزة قطر الكبرى للدرجات النارية (المرحلة الأولى من بطولة العالم).

وعلى ضوء تفشي فيروس “كورونا”، وبناء على توصيات الاتحاد الدولي للسيارات، واللجنة الطبية وللسلامة العامة ومصلحة الجميع قررت الأردنية لرياضة السيارات تأجيل تأجيل باها الأردن (الجولة الثالثة من “فيا”، بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية كروس كنتري- باها)، الذي كان مقررا اقامته بالفترة من 16-18 نيسان (أبريل) المقبل.

كما تقرر تأجيل كافة أنشطة رياضة السيارات حتى إشعار آخر، وذلك ضمن خطتها للحفاظ على سلامة الجميع، ووفقا للتوجهات العالمية والمحلية في الأردن؛ فيما يتعلق بالتجمعات والاجتماعات والأنشطة من أجل التعامل مع فيروس “كورونا.

وتتطلع الأردنية لرياضة السيارات بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للسيارات، اعادة اقامة باها الأردن ضمن روزنامة “فيا” بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية كروس كنتري– باها، في وقت لاحق من العام الحالي 2020.

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