آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

تأجيل بداية انتر ميلان واتالانتا في الموسم الجديد

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

روما – لن يبدأ فريقا انتر ميلان واتالانتا الموسم الجديد من الدوري الايطالي لكرة القدم المقرر في 19 الحالي بل في الاسبوع الذي يليه وذلك بسبب مشوارهما في المسابقتين الاوروبيتين خلال شهر اب/اغسطس كما اعلنت رابطة الدوري الثلاثاء.

وانتهى موسم 2019-2020 غير الاعتيادي بسبب تفشي فيروس كورونا في 21 اب/اغسطس بالنسبة الى انتر ميلان الذي خسر نهائي مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) امام اشبيلية الاسباني 2-3، في حين توقف مشوار اتالانتا في ربع نهائي مسابقة دوري الابطال في 12 اب/اغسطس بخسارته امام باريس سان جرمان الفرنسي 1-2.

وكان انتر ميلان حل وصيفا ليوفنتوس الموسم الماضي، وجاء اتالانتا في المركز الثالث علما بان الفريقين سيعاودان تدريباتهما الاسبوع المقبل، وستعلن رابطة الدوري الايطالي عن البرنامج الكامل لموسم 2020-2021 الاربعاء.

مقالات ذات صلة

توتي يعتقد أنه سيعود إلى روما “عاجلا أم آجلا”

منذ ساعتين

علي ماهر مدربا للمصري البورسعيدي خلفا للعشري

منذ ساعتين

غرامة 1200 دولار للاعب قبَّل الكرة في الدوري الاكوادوري

منذ ساعتين

تغريدات .. إيفرسون ينعى مدربه وبن ناصر يعود للتدريبات

منذ 4 ساعات
انتخابات 2020
70 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock