تأجيل بداية انتر ميلان واتالانتا في الموسم الجديد

روما – لن يبدأ فريقا انتر ميلان واتالانتا الموسم الجديد من الدوري الايطالي لكرة القدم المقرر في 19 الحالي بل في الاسبوع الذي يليه وذلك بسبب مشوارهما في المسابقتين الاوروبيتين خلال شهر اب/اغسطس كما اعلنت رابطة الدوري الثلاثاء.

وانتهى موسم 2019-2020 غير الاعتيادي بسبب تفشي فيروس كورونا في 21 اب/اغسطس بالنسبة الى انتر ميلان الذي خسر نهائي مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) امام اشبيلية الاسباني 2-3، في حين توقف مشوار اتالانتا في ربع نهائي مسابقة دوري الابطال في 12 اب/اغسطس بخسارته امام باريس سان جرمان الفرنسي 1-2.

Quando si ripresenterà la sfida tra i due migliori attacchi dell’ultima #SerieATIM? 💣 Mancano solo 2 giorni aI calendario 2020/2021🗓#nonprendereimpegni mercoledì 2 settembre ore 12:00 ✅@Inter @Atalanta_BC #WeAreCalcio pic.twitter.com/84ub8Ch1LE — Lega Serie A (@SerieA) August 31, 2020

وكان انتر ميلان حل وصيفا ليوفنتوس الموسم الماضي، وجاء اتالانتا في المركز الثالث علما بان الفريقين سيعاودان تدريباتهما الاسبوع المقبل، وستعلن رابطة الدوري الايطالي عن البرنامج الكامل لموسم 2020-2021 الاربعاء.