تأجيل بطولة الدرع يحرم الجماهير من مشاهدة نجوم المنتخب في مواجهتين قويتين

يحيى قطيشات



عمان – تسبب تأجيل بطولة درع اتحاد كرة القدم من 4 إلى 11 الشهر المقبل، في حرمان الجماهير الرياضية الأردنية من متابعة لاعبي المنتخبين الوطني والأولمبي في مواجهتين قويتين ضمن منافسات البطولة.

ولن يكون بإمكان نجوم المنتخب في الفيصلي والحسين والوحدات والرمثا من مشاركة أنديتهم في المباراتين المهمتين اللتين تجمعان الفيصلي مع الحسين، والوحدات مع الرمثا بالدرع، في منافسات الأسبوع السادس من البطولة، بسبب التحاق اللاعبين بصفوف المنتخبين.

وتجاوبت أندية الفيصلي والرمثا وشباب الأردن مع مطالبة معظم الأندية بتأجيل موعد انطلاق منافسات بطولة درع الاتحاد أسبوعا، ليبدأ يوم الحادي عشر من شهر أيار (مايو) المقبل، وفي اللحظات الحاسمة قررت إدارة الأندية الثلاثة توحيد الصف مع بقية الأندية، رغم أنها جاهزة من الناحية الفنية بصورة أفضل من الأندية الأخرى، وذلك لإتاحة الفرصة أمام فرقهم لرفع مستوى الجاهزية قبيل خوض النسخة الاستثنائية من البطولة هذا الموسم.

وعمل قرار الاتحاد تأجيل انطلاق بطولة “درع المئوية”، لمدة أسبوع، على إجبار الأندية خوض منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من البطولة من دون لاعبي المنتخب الوطني الأول والمنتخب الأولمبي، لوجود فترة التوقف الدولية الثانية خلال الفترة من الثلاثين من شهر أيار (مايو) ولغاية الرابع عشر من شهر حزيران (يونيو) المقبلين، ويخوض منتخب النشامى خلال الفترة مباراتين الأولى مع منتخب صريبا يوم السادس عشر من شهر حزيران(يونيو) المقبل، والثانية مع منتخب نيوزلندا يوم العشرين من الشهر نفسه.

وبناء على قرعة البطولة التي جرت الأسبوع الماضي، فإن المباريات التي ستقام من دون مشاركة لاعبي المنتخبات الوطنية هي: الحسين مع الجليل، الأهلي مع الوحدات، الرمثا مع معان، مغير السرحان مع شباب الأردن، شباب العقبة مع السلط، الفيصلي مع سحاب وجميعها ضمن منافسات الأسبوع الخامس.

وضمن منافسات الأسبوع السادس ستقام المباراة القوية والمنتظرة بين الفيصلي بطل النسخة الماضية مع الحسين الذي ينتظره الشارع الرياضي بعد صفقات كبيرة ودعم مالي غير مسبوق، والمواجهة التقليدية بين الوحدات والرمثا، وشباب الأردن مع شباب العقبة، والسلط مع مغير السرحان، الجليل مع سحاب، ومعان مع الأهلي.

وتعد البطولة فرصة جيدة للأندية لإعداد فرقها، في ظل عدم قدرتها على تنظيم معسكرات خارجية وداخلية، بسبب شح الموارد المالية، وستكون البطولة بداية الطريق للأجهزة الفنية لوضع الخطوط العريضة على التشكيلة والأسماء التي سيتم الاعتماد عليها في بطولتي دوري المحترفين وكأس الأردن.