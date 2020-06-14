تأجيل بطولة غرب آسيا لكرة القدم

دبي – قرر اتحاد غرب آسيا لكرة القدم تأجيل النسخة العاشرة لبطولة غرب آسيا التي كان من المقرر ان تستضيفها الإمارات مطلع 2021، على خلفية ازدحام الجدول القاري بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفاد مسؤول إماراتي الأحد.

وأكد الأمين العام للاتحاد المحلي محمد الظاهري ان البطولة التي كانت مقررة بين الثاني والخامس عشر من كانون الثاني/يناير 2021، تم إرجاؤها الى موعد غير محدد، بعد الاجتماع الذي عقده اتحاد غرب آسيا اليوم عبر تقنية الاتصال بالفيديو.

وقال “تقرر تأجيل البطولة بسبب تغيير مواعيد بطولات ومسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 (في قطر) ونهائيات كأس آسيا 2023 (في الصين)”.

وأشار الى ان الاتحاد الإماراتي سيعقد “اجتماعات تنسيقية مع اتحاد غرب آسيا من أجل تحديد مواعيد مقترحة لإقامة البطولة، بحيث تكون مناسبة لكافة المنتخبات المشاركة”.

واستضاف العراق النسخة التاسعة في 2019 وأحرزت البحرين اللقب بفوزها على صاحب الضيافة 1-صفر.

وكان من المتوقع مشاركة المنتخبات الـ12 المنضمة لاتحاد غرب اسيا في في النسخة العاشرة، لأول مرة تاريخ البطولة التي انطلقت عام 2000.

وأدى فيروس كورونا المستجد الى تعليق الغالبية العظمى من النشاطات الرياضية حول العالم، بما فيها مسابقات الأندية للاتحاد الآسيوي والتصفيات المزدوجة للمنتخبات.

وأعلن الاتحاد القاري الأسبوع الماضي ان المواعيد المقترحة لاستكمال مباريات التصفيات المزدوجة ستكون في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر، بعدما كانت مقررة في آذار/مارس وحزيران/يونيو. – (أ ف ب)