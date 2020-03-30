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تأجيل تزويد البورصة بالتقارير السنوية

منذ دقيقة واحدة
بورصة عمان

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عمان- الغد- أجلت بورصة عمان تزويدها بالتقرير السنوي من جميع الشركات المدرجة في البورصة والمتضمن تقرير مجلس إدارتها وبياناتها المالية المدققة وتقرير مدقق حساباتها والذي تنتهي مهلة تزويده كحد اقصى بتاريخ 31/3/2020 حتى شعار آخر، علما أنه سيتم الاعلان عن الموعد الجديد حال تحديده من قبل هيئة الاوراق المالية.
يأتي ذلك في ضوء قرار هيئة الاوراق المالية تعليق تزويدها بالإفصاحات الخاصة بالجهات الخاضعة لرقابتها إلى إشعار آخر، والذي جاء نظراً للظروف التي تمر بها المملكة بسبب فيروس كورونا.

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