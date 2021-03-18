تأجيل تسمية مضيف خليجي 25 والعراق يتمسك بالاستضافة

الدوحة -أرجأ اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم الأربعاء، حسم تسمية الدولة المضيفة للنسخة المقبلة من كأس الخليج “خليجي 25” إلى اجتماع لرؤساء الاتحادات الذين يمثلون الجمعية العمومية للاتحاد، على أن يعقد خلال شهر، فيما تمسك العراق باستضافة مدينة البصرة للنهائيات.

وقال الاتحاد الخليجي خلال بيان “اطلع المكتب التنفيذي خلال اجتماع ترأسه الشيخ (القطري) حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني على تقرير لجنة دراسة ملفات استضافة خليجي 25 الذي قدمه جاسم الشكيلي نائب رئيس الاتحاد ورئيس لجنة دراسة الملفات الخاص باستضافة كأس الخليج”.

وأوصى “بعقد اجتماع لرؤساء الاتحادات خلال شهر واحد لاتخاذ القرار النهائي بتسمية البلد المنظم لخليجي “25”.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد تقدم بطلب استضافة البطولة في البصرة، بيد أن صعوبات أمنية قد تقف حائلا دون موافقة الاتحاد الخليجي، ما يرجح إقامة البطولة في قطر للمرة الثانية تواليا بعدما استضافت النسخة الماضية في كانون أول/ديسمبر 2019، حيث تقدم الاتحاد القطري بملف بديل في حال عدم قدرة البصرة على توفير معايير الاستضافة.

وأكد الشكيلي لوكالة فرانس برس “ارتأى المكتب التنفيذي منح مهلة إضافية للاتحاد العراقي، القرار لم يتخذ بعد، نحن في لجنة دراسة الملفات رفعنا توصية والحسم سيكون خلال اجتماع لرؤساء الاتحادات”.

وأضاف “الملف الوحيد الذي تمت مناقشته هو الملف العراقي، لكن حسب النظام الأساسي هناك دولة تتقدم بصفة بديل وهي قطر”.

لكن مسؤولا في الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي اكد ان جميع رؤساء الاتحادات الخليجية اكدوا دعمهم وتضامنهم مع استحقاق العراق في استضافة البطولة، معتبرا ان ما ذهبت اليه بعض وسائل الاعلام بعدم امكانية اقامتها في البصرة جنوب البلاد غير وارد.