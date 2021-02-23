تأجيل تصفية منتخبات “التايكواندو”

عمان – الغد – قرر اتحاد التايكواندو تأجيل إقامة تصفية لاعبي المنتخبات الوطنية للتايكواندو العالميين، المقرر إقامتها يومي الخامس والسادس من آذار (مارس) المقبل، الى إشعار آخر، بسبب تأجيل بطولة آسيا للتايكواندو، التي كان المقرر أن تستضيفها العاصمة اللبنانية بيروت خلال نيسان (ابريل) المقبل.

وذكر الناطق الاعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات، ان اتحاد اللعبة تلقى خطابا رسميا من الاتحاد الآسيوي بهذا الشأن، وكذلك تم تأجيل التصفية للتطورات الأخيرة المتعلقة بالوضع الوبائي في المملكة.

وكان الاتحاد اللبناني قد طالب الاتحاد الاسيوي بتأجيل استضافة البطولة الآسيوية، المقررة خلال نيسان (ابريل) المقبل، لتقام خلال شهر أيار (مايو) المقبل، وربط الاتحاد اللبناني إقامة البطولة بتحسن الوضع الوبائي لفيروس كورونا، في كافة الدول الآسيوية، لضمان مشاركة كبيرة، ولتحسن الوضع الوبائي في لبنان.

ومن المنتظر إقامة البطولة بعد التصفيات الآسيوية الأولمبية المقررة اقامتها في عمان، خلال الفترة من 14 إلى 16 أيار (مايو) المقبل، والتي يشارك فيها 120 لاعبا ولاعبة، في ثمانية أوزان أولمبية معتمدة، موزعة بالتساوي على الجنسين، حيث سيتأهل للنهائيات 16 لاعبا ولاعبة في الأوزان الثمانية، وهم اللاعبون واللاعبات الحائزون على المركزين الأول والثاني في كل وزن.

وكان من أبرز اللاعبين واللاعبات المتوقع مشاركتهم في تصفية المنتخب: لؤي حميدان وزن 54 كغم، زيد حلواني ورد وردعثمان لوزن 63 كغم، أنوار الزيود ورؤى مسامح لوزن 46 كغم، عنود مكناي لوزن 49 كغم، يارا ياسين لوزن 52 كغم، حلا ملكاوي لوزن 57 كغم، نتالي الحميدي لوزن 62 كغم، جوليان الصادق لوزن 67 كغم.