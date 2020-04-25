تأجيل تصوير الجزئين السابع والثامن من (مهمة مستحيلة) حتى نهاية 2021 و2021

لوس أنجليس- تقرر وقف تصوير الجزئين السابع والثامن من سلسلة (مهمة مستحيلة) حتى نهاية 2021 في حالة الأول ونهاية 2022 في حالة الثاني، بسبب جائحة فيروس كوفيد-19، حسبما أعلنت معامل تصوير (باراماونت) الجمعة.

وكان (مهمة مستحيلة 7) أحد أول الأعمال التي اضطرت الشركة لإيقافها بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في فبراير/شباط الماضي بإيطاليا حيث كان فريق العمل يبدأ التصوير في فينيسيا بوجود توم كروز بطل الفيلم.

وكان من المنتظر أن يصل هذا الجزء إلى دور العرض السينمائي في يوليو/تموز 2021، لكنه سيعرض الآن في 19 نوفمبر/تشرين ثان من ذلك العام، ليتأجل بالتالي الجزء الثامن إلى الرابع من نوفمبر/تشرين ثان 2022 أي متأخرا ثلاثة أشهر عن الموعد المحدد له سلفا.

ويعود كريستوفر ماكواري، الذي أخرج (مهمة مستحيلة: روج نيشن) عام 2015 و(مهمة مستحيلة: السقوط) في 2018، لإخراج الجزئين الجديدين رغم أن الاختيار لم يقع بعد على اسميهما.

جدير بالذكر أن أجزاء (مهمة مستحيلة) الستة التي صدرت حتتى الآن حققت عائدات بلغت 3.5 مليار دولار على مستوى العالم.

وسيظهر في الجزء السابع، إضافة إلى البطل توم كروز، الممثلون ريبيكا فيرجسون ونيكولاس هولت وفانيسا كيربي وسيمون بيج. (إفي)