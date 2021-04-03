بلال الغلاييني

عمان- تأجيل جديد يضرب الأدوار النهائية لبطولتي الشباب والشابات بكرة اليد، والسبب قرار إغلاق المدن الرياضية، الذي يأتي ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الحكومة لمنع ازدياد أعداد الإصابات الناجمة عن جائحة كورونا.

في التفاصيل، قرر اتحاد كرة اليد تأجيل الأدوار النهائية لهاتين البطولتين، التي كان من المفترض أن تبدأ اعتبارا من أمس حسب الجداول الرسمية التي أصدرها الاتحاد، والتي حدد من خلالها مواعيد لقاءات الدور ربع النهائي والدور قبل النهائي والمباراة النهائية لبطولة الشباب، والحال ينطبق على بطولة الشابات التي تم تحديد مواعيد الدور قبل النهائي والمباراة النهائية لها.

وترك الاتحاد تحديد المواعيد الجديدة لهاتين البطولتين مع القرارات الحكومية التي تخص المدن الرياضية، خصوصا وأن قرار إغلاق المدن الرياضية يمتد حتى يوم 15 أيار (مايو) المقبل.

ويذكر أن فرق أم جوزة والراية والعربي والقوقازي ويرموك البقعة وكفرسوم وعمان ووادي السير، بلغت الدور ربع النهائي لبطولة الشباب، حيث تصدر فريق أم جوزة الترتيب العام لفرق المجموعة الأولى (الوسط) برصيد 5 نقاط، ثم جاء بالمركز الثاني فريق يرموك البقعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن المتصدر، ثم جاء بالمركز الثالث فريق وادي السير برصيد نقطتين، وبالمركز الرابع جاء فريق ساكب من دون نقاط.

وتصدر فريق عمان الترتيب العام لفرق المجموعة الثانية (الزرقاء) برصيد 7 نقاط، تلاه بالمركز الثاني فريق القوقازي برصيد 6 نقاط، ثم جاء بالمركز الثالث فريق الراية برصيد 5 نقاط، تلاه بالمركز الرابع فريق الزرقاء برصيد نقطتين، ثم جاء بالمركز الخامس فريق القدس من دون نقاط.

المجموعة الثالثة (الشمال) شهدت تصدر فريق العربي لسلم الترتيب العام برصيد 3 نقاط، وجاء بعده بالمركز الثاني فريق كفرسوم برصيد نقطتين، وحل بالمركز الثالث فريق يرموك الشونة برصيد نقطة واحدة، في الوقت الذي تم فيه شطب نتائج فريق كفرنجة بعد أن تغيب عن مباراتين متتاليتين.

ويشهد الدور ربع النهائي مواجهات تجمع أم جوزة مع الراية، والعربي مع القوقازي، ويرموك البقعة مع كفرسوم، وعمان مع وادي السير، حيث تتأهل الفرق الفائزة في هذه اللقاءات الأربعة مباشرة إلى الدور قبل النهائي، ويعقبه مباشرة إقامة مباراتي الدور قبل النهائي وصولا إلى المباراة النهائية.

أما في بطولة الشابات، فقد تأهلت فرق كفرسوم والعربي ووادي السير وعمان، إلى الدور قبل النهائي، حيث تصدر فريق كفرسوم الترتيب العام لفرق المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، وحل بعده بالمركز الثاني فريق العربي برصيد نقطتين، ثم جاء فريق البترا بالمركز الثالث من دون نقاط.

وتصدر فريق وادي السير الترتيب العام لفرق المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وحل بعده بالمركز الثاني فريق عمان برصيد نقطتين، ثم جاء بالمركز الثالث فريق الفجر من دون نقاط.

ويشهد الدور قبل النهائي مواجهتين قويتين، حيث يلتقي فريقا كفرسوم وعمان، كما يلتقي فريقا وادي السير والعربي، والفريقان الفائزان في هاتين المباراتين يتأهلان مباشرة إلى المباراة النهائية.