تأجيل جراند بري أذربيجان للفورمولا1

باريس- انضم سباق جائزة أذربيجان الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا 1 والذي كان مقررا في حزيران/يونيو، الى لائحة السباقات التي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد، ما يؤخر بشكل إضافي انطلاق الموسم.

وكانت جائزة أذربيجان التي تقام في شوارع باكو، مقررة في السابع من حزيران/يونيو المقبل، وان تكون المرحلة الثامنة من بطولة 2020. وحتى ما قبل إعلان التأجيل الإثنين، كان السباق أول الجوائز الكبرى التي ما تزال مدرجة على جدول البطولة، بعد إعلان إلغاء سباقي أستراليا (الافتتاحي للموسم) وموناكو، وإرجاء جوائز البحرين وفيتنام والصين وهولندا وإسبانيا، بسبب وباء “كوفيد-19”.

وأوضح منظمو جائزة أذربيجان الكبرى التي تقام في باكو، ان الإرجاء “يأتي كنتيجة مباشرة لوباء +كوفيد-19+ المتواصل عالميا، واستند بالكامل الى توجيهات خبراء وفرتها لنا السلطات المعنية”.

وأشار منظمو السباق الى ان “الهمّ الأول خلال هذه المرحلة (التقييم) كان صحة وسلامة شعب أذربيجان إضافة الى كل مشجعي الفورمولا 1 الزائرين والفرق الفنية والمشاركين في بطولة العالم”.

وحتى الآن، يبقى السباق الأول المدرج على الموقع الالكتروني للبطولة، جائزة كندا الكبرى المقررة على حلبة جيل فيلنوف في 14 حزيران/يونيو. – (أ ف ب)