تأجيل جولتين في بطولة العالم للراليات في البرتغال وإيطاليا

مدن – قال منظمون أمس الثلاثاء إن الجولتين الخامسة والسادسة من بطولة العالم للراليات في البرتغال وإيطاليا تم تأجيلهما بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان من المقرر إقامة جولة البرتغال في الفترة من 21 إلى 24 أيار / مايو بينما كانت جولة إيطاليا ستقام في سردينيا بين الرابع والسابع من حزيران/ يونيو.

وأقيمت ثلاث جولات من بطولة العالم حتى الآن بينما تأجل سباق الأرجنتين.

وأعلنت البرتغال الأسبوع الماضي حالة الطوارئ للحد من انتشار الفيروس بينما تعد إيطاليا أكثر دول العالم تضررا من كورونا.

والسباق التالي في الجدول بعد إيطاليا هو رالي كينيا بين 16 و19 تموز / يوليو لكن الدولة الواقعة في شرق افريقيا ألغت رحلات الطيران ومنعت دخول أي شخص من الدول المتضررة من الفيروس.

وقال أوليفييه سيسلا مروج بطولة العالم في بيان ”تعكف كل الجهات المعنية على تحديد مواعيد بديلة للسباقات التي تم تأجيلها في وقت لاحق من الموسم حال تحسن الأوضاع“

وأضاف أن الأمر سيعتمد كذلك على امكانات مسؤولي البطولة اللوجستية وقدرة المنافسين على السفر وحالة كل دولة مستضيفة وقتها.

ويتفوق الفرنسي سيباستيان أوجيه بطل العالم ست مرات في الصدارة بثماني نقاط على زميله في تويوتا الويلزي إلفين ايفانز. – (وكالات)