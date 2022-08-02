تأجيل “حل الدولتين” ومحدودية خيارات الفلسطينيين تزيدان الاستيطان

نادية سعد الدين

عمان – تضيق حلقات الانفراجة القريبة أمام القيادة الفلسطينية، عقب تأجيل تطبيق “حل الدولتين” لوقت غير معلوم، بقرار أميركي وضغط إسرائيلي، وإمعان الاحتلال في تصعيده ضد الفلسطينيين، مما يجعل خيارات النفاذ من المأزق السياسي الراهن محدودة، ما لم تتوفر الإرادة الفعلية الكافية لإنهاء الانقسام ووضع استراتيجية موحدة لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.

ولا يعد بديل “حل الدولتين” في المشهد الفلسطيني الحالي حلا بالضرورة؛ بل واقع سياسي يتمثل في استمرار سياسة التهويد والاستيطان وضم أجزاء من المنطقة “ج” بالضفة الغربية للجانب الإسرائيلي، والحفاظ على سلطةٍ فلسطينية منقوصة السيادة في الضفة الغربية، وأخرى محاصرة في غزة.

في حين ما تزال قرارات المجلس المركزي الفلسطيني حبيسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بانتظار قرار الرئيس محمود عباس لنفاذها عملياً، لأجل سحب الاعتراف بالكيان الإسرائيلي، وإلغاء الاتفاقيات الموقعة معه، والتحلل من اتفاق “أوسلو” وإنهاء اتفاق “باريس الاقتصادي” ووقف التنسيق الأمني.

ومنذ اعتمادها فلسطينياً في العام 2015؛ يتم تداول قرارات “المركزي” في كل لقاء جمعي فلسطيني بوصفها الرد المناسب ضد انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، ولكن من دون الإقدام خطوة واحدة على الأقل في مسار وضعها حيز التنفيذ، بذريعة عدم تحمل تكلفة التبعات القاسية المترتبة عليها.

ويبدو أن “التلكؤ” الفلسطيني في الأخذ بناصية نفاذ قرارات “المركزي” يرجع إلى تحديات الانفكاك الاقتصادي والأمني عن سلطات الاحتلال؛ إذ يصيب القرار الفلسطيني الرسمي اتفاق باريس الاقتصادي، الموقع عام 1994 والذي أفصحت السلطة أكثر من مرة عن إلغائه.

وطبقاً لبيانات سلطة النقد الفلسطينية، فإن سلطات الاحتلال تضخ سنوياً ما يزيد على 7 مليار دولار في الاقتصاد الفلسطيني، بما يتوجب على الحكومة الفلسطينية إيجاد بدائل للمنتجات الإسرائيلية لتعزيز المنتجات الوطنية، في سياق الرؤية الاستراتيجية للانفكاك التدريجي عن الاحتلال.

وقد سبق وأن أعلنت الحكومة الفلسطينية أنها بصدد إلغاء التعامل بعملة “الشيكل” الإسرائيلي والاتجاه نحو إصدار عملة رقمية مشفرة، لتجاوز العراقيل الإسرائيلية، ولكي لا تخضع للابتزاز والمماطلة، وهو ما كان المجلسان الوطني والمركزي الفلسطيننيان قد أكدا عليه في اجتماعاتهما المتوالية منذ العام 2015، دونما نفاذ.

ومع ذلك؛ فثمة شكوك في نجاح السلطة الفلسطينية بإلغاء التعامل “بالشيكل” الإسرائيلي من الناحية الاقتصادية، في ظل تحكم الاحتلال بزهاء 85 % من حجم الصادرات والواردات الفلسطينية، بحيث لا يتعدى التلويح به مجرد رسالة سياسية من السلطة للاحتلال بامتلاكها أوراق ضغط قوية.

وإلى جانب سيطرة الاحتلال على مسألة قيامه بجباية أموال المقاصة وتحويلها شهرياً للسلطة الفلسطينية، عدا ضعف سوق الأوراق المالية الفلسطيني، بحسب الرأي الاقتصادي، فإن اتفاق باريس الاقتصادي يُقيد الطرف الفلسطيني من إصدار أي عملات ورقية، وإلزامه بتداول “الشيكل” الإسرائيلي كعملة رسمية، إضافة إلى الدولار الأميركي والدينار الأردني.

وتنسحب تلك التحديات على مسألة وقف التنسيق الأمني؛ لاسيما بعد قيام سلطات الاحتلال بوقف التنسيق المدني في خطوة مفاجئة، فالعلاقات بين سلطات الاحتلال وأجهزة السلطة متشعبة وعميقة بما يثير وقفها تساؤلات حول مدى جاهزية السلطة الفلسطينية للخطوة التالية، وسط مسائل تتعلق بإصدار تصاريح تنقل الأفراد والعمل، ونقل البضائع، ومسألة استلام السلطة لأموال المقاصة، وغيرها.

وقد يتم الاعتماد على منظمة الصليب الأحمر والمؤسسات الدولية الأخرى للقيام بالتنسيق إلى حين انتهاء الأزمة، غير أن الاحتلال قد لا يرغب بالتواصل مع الأمم المتحدة للقيام بمهام السلطة، مما سيخلق إشكالية لم تقدم القيادة الفلسطينية أجوبة شافية حولها.

البوصلة الفلسطينية تجاه “المركزي”

من جانبه؛ قال عضو المجلس الوطني الفلسطيني، عمران الخطيب، في حديثه لـ”الغد”، إن ثمة “إجماعاً فلسطينياً، بمختلف مستوياته وأطرافه، حول عدم تمايز موقف إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بالشكل والمضمون، عن إدارة سلفه الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، لجهة الالتزام بأمن الكيان ألإسرائيلي على حساب الحقوق الفلسطينية المشروعة”.

وأضاف الخطيب لـ”الغد”، إن آفاق السياسة الأميركية تجاه القضية الفلسطينية تنحصر في نطاق تقديم المساعدات الإنسانية، أسوة بما حدث خلال زيارة الرئيس “بايدن” الأخيرة لفلسطين المحتلة، بعيداً عن “حل الدولتين” الذي رهن تطبيقه للمستقبل، فيما لم يتم تنفيذ أي من الوعود الأميركية للجانب الفلسطيني حتى الآن.

وأكد أن أمام الجانب الفلسطيني لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة؛ ضرورة تنفيذ خطوات سياسية جادة، عبر وضع قرارات “المركزي” حيز التنفيذ، وذلك بعدما تم تجريب مسار المفاوضات مع الاحتلال لأكثر من 30 عاماً من دون الخروج بأي نتيجة على صعيد تحقيق الحقوق الوطنية الفلسطينية في التحرير وإنهاء الاحتلال وتقرير المصير وحق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية وفق عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

ونوه إلى أهمية تعزيز المقاومة الفلسطينية، بكافة أشكالها ومستوياتها، وعدم الاكتفاء بإصدار البيانات والإدانات لصالح العمل المباشر في مواجهة الاحتلال بكل الوسائل، النضالية والسياسية والدبلوماسية والميدانية، تزامناً مع توضيح معاناة الشعب الفلسطيني والكشف عن وجه الاحتلال القبيح وانتهاكاته وجرائمه بحق الفلسطينيين أمام الرأي العام العالمي.

واعتبر أن تنفيذ قرارات المجلس المركزي، المتفق عليها فلسطينياً، والمرفوعة للجنة التنفيذية للمنظمة بانتظار القوة الفعلية للسلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس عباس للنفاذ الفعلي، تشكل البوصلة لوحدة الموقف الفلسطيني نحو تحقيق الوحدة الوطنية، إذ لا يوجد حينها أي تباين بين مختلف القوى والفصائل الفلسطينية حول الموقف السياسي الذي يوحد فيما بينها.

“حل السلطة” غير الواقعي

في حين بات “حل السلطة” الفلسطينية طي خانة المطالب غير الواقعية، بوصفه ليس سهلاً؛ في ظل إنضواء نحو 172 ألف موظف من مدنيين وعسكريين فلسطينيين ضمن إطارها، حيث يذهب الجزء الأكبر من إجمالي ميزانيتها العامة لرواتبهم، مما أحدث خللا في هيكلتها، فيما يتم اقتطاع ما معدله 34 % منها للأمن، مقابل توزيع الباقي على القطاعات التنموية والخدمية الأخرى.

ومع ذلك؛ فلن يلتزم الاحتلال بنواتج ذلك القرار الذي لن يغير موازين القوى ولا الوقائع على الأرض، وإنما بما تجسده متغيراته الاستيطانية والعدوانية في الأراضي المحتلة.