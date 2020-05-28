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تأجيل دخول براينت إلى قاعة مشاهير “NBA” بسبب كورونا

منذ 50 دقيقة

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لوس انجليس – سيتأجل دخول كوبي براينت، اسطورة لوس انجليس ليكرز الراحل مطلع العام الحالي بحادث تحطم مروحية، إلى قاعة مشاهير الدوري الاميركي لمحترفي كرة السلة إلى العام 2021، بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد بحسب ما ذكرت تقارير صحافية الاربعاء.

ولقي براينت وابنته وسبعة أشخاص آخرين مصرعهم في حادث تحطم مروحية شرق لوس أنجليس في 26 كانون الثاني/يناير الماضي، وصدمت هذه الفاجعة عالم الرياضة وخصوصا دوري كرة السلة الاميركي، الذي توقفت منافساته في 11 آذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان مقررا اعتماد براينت في قاعة المشاهير “هول أوف فايم” في 29 آب/أغسطس المقبل في مقر نايسميث لكرة السلة في ماساشوسيتس، والى براينت الراحل عن 41 عاما، كان مقررا دخول العملاقين تيم دنكان نجم سان انتونيو سبيرز السابق وكيفن غارنيت المتوّج مع بوسطن سلتيكس في 2008، وستة اشخاص آخرين، بيد ان هذه الخطوة تأجلت الى العام المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال جيري كولانجيلو المتحدث باسم قاعة المشاهير لشبكة “اي اس بي ان” الاميركية الاربعاء: “سنلغي بالطبع. يفترض ان تكون في الربع الاول من العام المقبل. سيجتمع (مجلس الادارة) في الاسابيع القليلة المقبلة ويبحث في الخيارات”.

وكان براينت الذي شكل ثنائيا ضاربا مع العملاق شاكيل اونيل من ابرز نجوم دوري “ان بي ايه”، فاحرز اللقب خمس مرات مع ليكرز، اختير افضل لاعب في الدور النهائي ثلاث مرات، وشارك 18 مرة في مباراة “كل النجوم” (أول ستار). (أ ف ب)

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