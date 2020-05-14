تأجيل دفعات قروض شهر أيار

عمان-الغد- قال نائب محافظ البنك المركزي الاردني الدكتور عادل شركس ان البنك المركزي بادر منذ بداية شهر اذار بضخ السيولة في الاقتصاد اللازمة للقطاعات المختلفة وضمان عمل الجهاز المصرفي لخدمة النشاط الاقتصادي.

وتابع حديثه خلال الايجاز الصحفي في مركز ادارة الازمات قائلا “لضمان توفر سيولة مناسبة بيد الافراد والشركات وجه البنك المركزي البنوك لتاجيل الأقساط على المقترضين دون عمولات او فوائد تأخير واستفاد من هذا التأجيل ما يقارب400 ألف مقترض بمبالغ وصلت الى مليار دينار لشهر 3 و 4 من هذا العام للشهرين الماضيين وستقوم البنوك بتاجيل الأقساط للمقترضين الافراد لهذا الشهر بمناسبة عيد الفطر السعيد”.

واشار الى أن البنك المركزي اتخذ العديد من البرامج والإجراءات لدعم القطاعات الاقتصادية ولاحتواء الاثار السلبية على هذه القطاعات.

وقال شركس لقد قامت البنوك بتخفيض الفائدة على الافراد والشركات الصغرى والمتوسطة بما مقداره 1.5 ٪ منذ بداية شهر أيار واستفاد من هذا التخفيض على الافل 270 ألف مقترض مما سيخفف الأعباء على هؤلاء المقترضين.

ولفت الى أن البنك المركزي أطلق ق برنامج تمويلي ميسر بقيمة 500 مليون دينار يستهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لايزيد عدد العاملين بها عن 200 موظف من خلال قروض لا تتجاوز فوائدها 2 ٪، ولكل القطاعات بما في ذلك المهنيين والحرفيين، ويهدف هذا البرنامج في جوهره الى المحافظة على ديمومة هذه الشركات والعاملين فيها، وقد لاقى البرنامج طلبا قويا جدا حيث:

وأضتاف “بلغ عدد المؤسسات التي تقدمت للاستفادة من البرنامج الوطني لتمويل وضمان القروض 3185 مؤسسة بقيمة قروض تبلغ 365 مليون دينار حتى تاريخه، مشيرا الى أن عدد القروض الموافق عليها لغاية تاريخه 725 قرضا بقيمة 84 مليون دينار ، و بمتوسط قيمة قدره 116 الف دينار للقرض الواحد .